Bluetab, compañía de IBM, nombra nuevo Country Manager para Perú y Colombia

Bluetab, an IBM Company, refuerza su apuesta por Latinoamérica con el nombramiento de Jaime Mourão como Country Manager para Perú y Colombia.

Con más de 20 años de experiencia en transformación digital, innovación y liderazgo en empresas multinacionales, Jaime será responsable de consolidar la presencia de la compañía y escalar proyectos que impacten sectores estratégicos como banca, telecomunicaciones, retail y gobierno.

“La región está en un momento decisivo para transformar el uso de sus datos en ventajas competitivas reales. La incorporación de Jaime nos permite acelerar esta visión en dos países clave, acompañando a nuestros clientes en proyectos que combinan innovación, talento y resultados medibles”, afirmó Oscar Hernández, CEO LATAM de Bluetab.

Jaime ha liderado procesos de crecimiento sostenido en compañías de alto impacto. Antes de unirse a Bluetab, fue Gerente General de Stefanini Perú, donde fortaleció la operación y la llevó a nuevos niveles de madurez. También ocupó posiciones clave en BBVA Perú y LATAM Airlines, liderando iniciativas de transformación y negocio.

La operación de Bluetab suma más de 1500 colaboradores y especialistas, a nivel global que refleja la solidez del equipo y la capacidad para acompañar proyectos de gran envergadura.