Suscribirse

Cápsula

Bluetab, compañía de IBM, nombra nuevo Country Manager para Perú y Colombia

Este movimiento estratégico que busca acelerar la adopción de soluciones de datos, nube e inteligencia artificial en dos de los mercados con mayor dinamismo de la región.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
8 de octubre de 2025, 10:11 p. m.
Jaime Mourão, Country Manager para Perú y Colombia de Bluetap
Jaime Mourão, Country Manager para Perú y Colombia de Bluetap | Foto: Cortesía Bluetap

Bluetab, an IBM Company, refuerza su apuesta por Latinoamérica con el nombramiento de Jaime Mourão como Country Manager para Perú y Colombia.

Con más de 20 años de experiencia en transformación digital, innovación y liderazgo en empresas multinacionales, Jaime será responsable de consolidar la presencia de la compañía y escalar proyectos que impacten sectores estratégicos como banca, telecomunicaciones, retail y gobierno.

La región está en un momento decisivo para transformar el uso de sus datos en ventajas competitivas reales. La incorporación de Jaime nos permite acelerar esta visión en dos países clave, acompañando a nuestros clientes en proyectos que combinan innovación, talento y resultados medibles”, afirmó Oscar Hernández, CEO LATAM de Bluetab.

Jaime ha liderado procesos de crecimiento sostenido en compañías de alto impacto. Antes de unirse a Bluetab, fue Gerente General de Stefanini Perú, donde fortaleció la operación y la llevó a nuevos niveles de madurez. También ocupó posiciones clave en BBVA Perú y LATAM Airlines, liderando iniciativas de transformación y negocio.

La operación de Bluetab suma más de 1500 colaboradores y especialistas, a nivel global que refleja la solidez del equipo y la capacidad para acompañar proyectos de gran envergadura.

Este nombramiento reafirma el compromiso de la organización con el crecimiento sostenible y la consolidación de una propuesta de valor basada en gobierno de datos, inteligencia artificial generativa y analítica avanzada, que permitan a las empresas tomar decisiones más rápidas y seguras en un entorno altamente competitivo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Registraduría confirma que sí habrá consulta presidencial y a Congreso del Pacto Histórico

2. Amenaza directa de Venezuela: impactante video muestra a la Fuerza Armada venezolana en medio de ejercicios militares con fuego real

3. Boca Juniors se pronuncia por la muerte de Miguel Ángel Russo: envía sentido mensaje

4. Muerte de Miguel Ángel Russo: ¿Qué enfermedad padecía el actual técnico de Boca Juniors?

5. Estados Unidos le pide a Gustavo Petro retractarse públicamente tras acusación “infundada” por lancha bombardeada en el Caribe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

nombramiento

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.