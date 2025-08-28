Bosch impulsa la sustitución de calderas de carbón por sistemas más limpios en Colombia

La industria colombiana atraviesa un proceso de transformación energética que busca reducir emisiones y cumplir con estándares ambientales más estrictos. En este escenario, Bosch Home Comfort impulsa la sustitución de calderas a carbón por sistemas térmicos a gas natural o gas licuado de petróleo (GLP), con el fin de mejorar la eficiencia operativa y disminuir riesgos regulatorios.

Según expertos de la compañía, este cambio puede reducir entre un 45 % y un 50 % las emisiones de dióxido de carbono y, al mismo tiempo, optimizar los costos de operación y mantenimiento. La descarbonización industrial contempla la reducción del uso de carbón en la producción de calor indirecto, sustituyéndolo por alternativas más sostenibles, incluidos gases combustibles de menor huella de carbono y soluciones híbridas con energías renovables.

“El carbón sigue siendo el combustible más económico dentro de la matriz energética nacional, pero también uno de los que más retos técnicos y ambientales plantea, ya que su uso exige calderas más robustas y complejas, mayor personal para supervisión permanente, procesos de alimentación más exigentes y la disposición final de ceniza. A esto se suman los equipos auxiliares para el control y filtrado de emisiones contaminantes, que elevan los costos operativos y aumentan el riesgo de incumplir las normas”, explicó Javier Deza, gerente del área Bosch Home Comfort en Colombia.

En contraste, las calderas a gas natural o GLP ofrecen, según Bosch, una operación más sencilla y segura. “El mantenimiento se reduce hasta en un 50 %, el control de emisiones es más simple y la vida útil de los equipos se prolonga significativamente. Con un buen tratamiento de agua y mantenimiento preventivo, una caldera puede asegurar al menos 30 años de funcionamiento, y Bosch reporta equipos en operación con más de 40 años de servicio”, señaló Deza.

De acuerdo con el Balance Energético Colombiano de la UPME, el 26 % de la energía en la industria proviene del carbón y el 30 % del gas natural. A esta tendencia se suman incentivos tributarios como exención del IVA, beneficios en renta y depreciación acelerada, que facilitan la inversión en proyectos de descarbonización.