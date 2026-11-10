Brinsa ha invertido más de $1.500 millones en el mejoramiento de acueductos rurales

Brinsa avanza en su iniciativa Acueductos con Propósito, un programa que busca mejorar el acceso al agua potable en comunidades rurales de Cundinamarca mediante infraestructura, tecnología y capacitación. Desde 2023, el proyecto ha contribuido al mejoramiento de 17 acueductos veredales en siete municipios del departamento y ha beneficiado a 23.600 personas, con una inversión superior a los $1.500 millones.

Refisal y Blancox, las marcas que conectan a Brinsa con millones de hogares colombianos

La iniciativa combina la construcción de plantas de tratamiento, la instalación de sistemas de cloración automatizada y la formación de habitantes para fortalecer sus capacidades en la operación y administración de los sistemas de abastecimiento.

El programa se desarrolla en un contexto de brechas en la calidad del agua entre las zonas urbanas y rurales. Según el Informe Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano 2024, el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) fue de 6 % en áreas urbanas y de 36,7 % en las rurales, donde se ubicó en un nivel de riesgo alto.

El trabajo de Brinsa ha recibido varios reconocimientos. Fue uno de los 33 proyectos destacados en Xposible Colsubsidio, obtuvo el primer puesto en el Premio Ambiental GEMAS y el segundo lugar en la categoría Grandes y medianas empresas del Premio Planeta Azul del Banco de Occidente. Además, es finalista de los Premios BritCham Lazos a la Sostenibilidad.

Brinsa invertirá $379.000 millones este año para fortalecer su operación en Colombia

La compañía confirmó que dará continuidad al programa durante 2027, con el propósito de mantener su trabajo con las comunidades y fortalecer la gestión sostenible de los acueductos rurales.

“Para Brinsa, contribuir al acceso a agua más segura implica ir más allá de la instalación de infraestructura. Queremos compartir nuestro conocimiento y experiencia para que las comunidades fortalezcan sus capacidades y puedan gestionar sus propios acueductos de manera sostenible”, señaló la presidenta de la empresa, Karen Brazdys.