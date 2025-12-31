Cápsula

Burger King lanza colaboración con Bob Esponja y presenta una hamburguesa cuadrada

La propuesta incluye una hamburguesa de edición limitada y una colección de figuras asociadas a la serie animada.

Redacción Semana
31 de diciembre de 2025, 2:01 p. m.
Burger King Pepe Sierra, norte de Bogotá
Burger King Pepe Sierra, norte de Bogotá Foto: Burger King

Burger King Colombia anunció el lanzamiento en el país de una edición especial de su hamburguesa Whopper inspirada en Bob Esponja. El producto está disponible a partir del 29 de diciembre en todos los restaurantes de la cadena, por tiempo limitado.

La llamada Whopper Bob Esponja se presenta con un pan amarillo cuadrado, elaborado con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales, según informó la compañía. La hamburguesa incluye carne WHOPPER® a la parrilla, queso cheddar, lechuga, cebolla, mayonesa y salsa BBQ.

Burger King y KOAJ lanzan colección conjunta bajo el concepto ‘Lo hicimos real’

El lanzamiento también contempla una línea de seis figuras coleccionables de personajes de la serie animada, entre ellos Bob Esponja, Patricio, Plankton, Calamardo y Don Cangrejo. Las figuras estarán disponibles a través de los menús infantiles.

De acuerdo con la empresa, la iniciativa coincide con el estreno de una nueva película de la franquicia animada, lo que enmarca el lanzamiento dentro de una estrategia de activación asociada a contenidos de entretenimiento familiar.

