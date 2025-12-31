Burger King Colombia anunció el lanzamiento en el país de una edición especial de su hamburguesa Whopper inspirada en Bob Esponja. El producto está disponible a partir del 29 de diciembre en todos los restaurantes de la cadena, por tiempo limitado.

La llamada Whopper Bob Esponja se presenta con un pan amarillo cuadrado, elaborado con ingredientes naturales, sin conservantes ni colorantes artificiales, según informó la compañía. La hamburguesa incluye carne WHOPPER® a la parrilla, queso cheddar, lechuga, cebolla, mayonesa y salsa BBQ.

El lanzamiento también contempla una línea de seis figuras coleccionables de personajes de la serie animada, entre ellos Bob Esponja, Patricio, Plankton, Calamardo y Don Cangrejo. Las figuras estarán disponibles a través de los menús infantiles.

De acuerdo con la empresa, la iniciativa coincide con el estreno de una nueva película de la franquicia animada, lo que enmarca el lanzamiento dentro de una estrategia de activación asociada a contenidos de entretenimiento familiar.

“Esta colaboración revive la nostalgia, la diversión y la irreverencia de Bob Esponja, conectando con niños, familias y adultos que crecieron con él. Queremos que la gente venga al restaurante, viva la experiencia completa y salga con una sonrisa tan grande como la del personaje”, afirmó Sandra Dionissio, directora de marketing de Burger King Colombia.

Con esta edición limitada, la cadena busca ofrecer una propuesta temporal vinculada a personajes reconocidos de la cultura popular, integrada tanto en su menú como en productos promocionales asociados.