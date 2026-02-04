Burger King lanza colaboración con la reina del Carnaval de Barranquilla

Por primera vez, la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, se unió con Burger King para crear un combo oficial: el ‘Combo Miche’, una iniciativa que empezó como un proyecto local y se convirtió en un fenómeno nacional.

El lanzamiento inicial en Barranquilla se viralizó en menos de 24 horas, generando una gran conversación en redes sociales y despertando la demanda de los consumidores en todo el país. Ante esto, Burger King anunció que el ‘Combo Miche’ estará disponible en todos sus restaurantes del país y también a través de la plataforma de domicilios Rappi, hasta el 28 de febrero.

El restaurante de Alto Prado en Barranquilla se transformó en un escenario de Carnaval durante la presentación. Hubo música, baile y cámaras, mientras la Reina del Carnaval se movía entre los asistentes con la misma energía que muestra en sus desfiles. Durante el evento, Burger King entregó a Michelle una placa especial en reconocimiento a su autenticidad, su energía y el impacto del contenido que impulsó la conversación sobre el combo.

“Esta colaboración nació con el corazón de Barranquilla y la energía única de Michelle. Lo que pasó después fue increíble: la gente lo convirtió en tendencia y el combo se hizo nacional gracias a ellos”, afirmó Sandra Dionissio, directora de Marketing de Burger King Colombia.