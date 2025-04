Búsquedas de vuelos a Medellín aumentaron un 150% por el concierto de Maluma

Las búsquedas no paran y los precios lo saben: los tiquetes para volar ese fin de semana pasaron de un precio medio de $125.742 en 2024 a $294.876 este año, si se comparan las fechas del fin de semana del concierto con el mismo fin de semana del año pasado. Es decir, se registró un aumento del 135%, así que si aún no has armado el viaje, es mejor que tomes nota.