BYD lanzó en Colombia el camión eléctrico T35 para carga liviana

Colombia continúa avanzando en la transición energética con énfasis en el segmento de carga liviana de última milla. La compañía china BYD lanzó en el país su nuevo camión eléctrico T35, un vehículo con capacidad máxima de carga de 2.700 kilogramos y batería de 63 kWh.

El modelo ofrece un tiempo de carga aproximado de una hora y una autonomía de hasta 270 kilómetros, cifras que pueden variar según las condiciones de operación. Está optimizado para entornos urbanos con tráfico y detenciones frecuentes, permite el acceso a zonas de bajas emisiones y cuenta con un diseño compacto que facilita la circulación en calles estrechas.

“Este lanzamiento llega al país para suplir necesidades, transformar la operación logística y generar un impacto positivo tanto en el medioambiente como en el sector. Estamos convencidos de que es una apuesta que permite una operación flexible durante toda la jornada, gracias a la posibilidad de programar recorridos hacia tiendas y centros de distribución”, explicó Juan Luis Mesa, gerente general de BYD Colombia.

El T35 incorpora la nueva cabina de la marca, con diseño exterior tipo “arco triunfal”, carrocería de alta resistencia certificada, faros LED automáticos de matriz paralela y sistema de acceso sin llave. Integra la batería Blade LFP y un sistema de carga rápida 2C con refrigeración directa.

“El camión tendrá un precio estimado de $140 millones de pesos, lo que permite democratizar el acceso a la electromovilidad y rompe la percepción de que los vehículos eléctricos están dirigidos únicamente a grandes compañías. El T35 hace viable la transición a lo eléctrico incluso para los pequeños negocios”, señaló Mesa.

Según la compañía, frente a camiones de combustión, el T35 puede reducir entre 70 % y 80 % el costo por kilómetro recorrido y disminuir los requerimientos de mantenimiento.