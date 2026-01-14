Cápsula

Cinco decisiones ambientales marcarán el rumbo de Colombia en 2026

Organizaciones ambientales advierten que este año será clave para definir si el país avanza en la implementación de sus compromisos frente a la crisis climática y ecológica.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 8:32 p. m.
Este año será clave en la lucha contra el cambio climático. (Imagen de referencia)
Este año será clave en la lucha contra el cambio climático. (Imagen de referencia) Foto: AP

El año 2026 se perfila como un punto decisivo para la política ambiental de Colombia, en medio de cambios de gobierno y de debates globales sobre clima y biodiversidad. Greenpeace Colombia advirtió que el país deberá adoptar definiciones concretas frente a desafíos que ya impactan la salud, el acceso al agua, los territorios y la estabilidad social y económica.

“La crisis ambiental ya no es una advertencia futura: es una realidad que se vive en los territorios, en el aire que respiramos y nos enferma, en el agua que escasea y en las comunidades que están siendo desplazadas por los impactos climáticos. En 2026, tanto el Gobierno actual y quien asuma la Presidencia, tendrá que decidir si enfrentan esta realidad con acciones concretas o si continúan aplazando decisiones que ya tienen consecuencias imposibles de ignorar”, afirmó Laura Caicedo, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia.

Según la organización, cinco decisiones concentrarán la atención ambiental del país. La primera será la ratificación e implementación del Tratado de Alta Mar, en un contexto en el que Colombia cuenta con un 44 % de territorio marino y un rol potencial en la gobernanza oceánica. La segunda estará relacionada con frenar la deforestación, especialmente en la Amazonía, donde persisten presiones asociadas a la ganadería extensiva, la minería, los hidrocarburos y economías ilegales.

La tercera decisión tendrá que ver con garantizar financiamiento real para la biodiversidad, de cara a la COP17 que se realizará en Armenia en 2026, y al funcionamiento del Fondo de Cali, creado para canalizar recursos para la conservación. La cuarta apunta a reducir la contaminación por plásticos, mediante el liderazgo en un Tratado Global de Plásticos y la aplicación efectiva de la Ley 2232, que busca eliminar los plásticos de un solo uso para 2030. La quinta se centrará en avanzar en una transición energética justa, tema que será discutido en la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Progresiva de los Combustibles Fósiles, que se realizará en Santa Marta.

Cápsulas

NCS Brands, grupo textil colombiano, busca posicionarse en Centroamérica tras crecer 22,68 % en 2025

Macroeconomía

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

Cápsulas

Marketing de influencia redefine su medición ante el aumento de la inversión en 2026

Cápsulas

Transporte de carga deberá cumplir nuevos requisitos de registro en el RNDC

Cápsulas

Arriendos y el IPC para 2026: “Cerca del 40 % de los hogares vive en alquiler”; así impacta en el canon

Cápsulas

Inteligencia artificial gana peso en la operación empresarial en Colombia: “La IA dejó de ser un complemento, hoy es un motor estratégico”

Cápsulas

Cuidado personal y productos capilares concentraron el 64 % de las ventas de belleza en Colombia durante 2025

Cápsulas

BBVA impulsa nueva iniciativa para financiar la conservación de ecosistemas en Colombia

Cápsulas

Leticia recibirá inversión de más de un millón de euros para convertirse en ciudad sostenible, biodiversa y resiliente

Cali

Universidad Santiago de Cali obtiene patente en EE. UU. para sistema inteligente que mide contaminación en tiempo real

“Colombia necesita decisiones valientes y coherentes con nuestra realidad. No más promesas sin implementación. En el papel y marcos legales, la naturaleza en Colombia está protegida, pero en la realidad sigue siendo negociable”, concluyó Caicedo.

Más de Cápsulas

NCS Brands, grupo textil colombiano

NCS Brands, grupo textil colombiano, busca posicionarse en Centroamérica tras crecer 22,68 % en 2025

Bomberos caminan por una carretera durante un incendio forestal en El Hoyo, Patagonia, Argentina. Jueves 8 de enero de 2026.

Cinco decisiones ambientales marcarán el rumbo de Colombia en 2026

.

Haleon apuesta por Latinoamérica con liderazgo colombiano

Crecimiento economía. Inversión

Marketing de influencia redefine su medición ante el aumento de la inversión en 2026

Liderar la comercialización de productos alimenticios es un acto de equilibrio constante entre lo urgente y lo importante, entre lo técnico y lo humano, entre la presión del mercado y la promesa de calidad.

Transporte de carga deberá cumplir nuevos requisitos de registro en el RNDC

Alquilar casa / arriendo

Arriendos y el IPC para 2026: “Cerca del 40 % de los hogares vive en alquiler”; así impacta en el canon

Mauricio Lince, cofundador y CEO de JumpCube

Inteligencia artificial gana peso en la operación empresarial en Colombia: “La IA dejó de ser un complemento, hoy es un motor estratégico”

Skincare

Cuidado personal y productos capilares concentraron el 64 % de las ventas de belleza en Colombia durante 2025

Aliste su hoja de vida: Kalley tiene vacantes disponibles para asesores de venta

El empleo en España apunta a 480.000 nuevos puestos en 2026 impulsados por perfiles híbridos y la transición digital

Cristian Halaby plantea una propuesta de transformación basada en la autonomía ciudadana

Propuesta sobre modelo económico plantea un nuevo contrato social y afirma que “la libertad se ejerce, no se mendiga”

Noticias Destacadas