Colombia presenta ante la Unión Europea solicitud para comercializar harina amazónica

Colombia presentó ante la Unión Europea un expediente técnico-científico para obtener la autorización que permitiría comercializar harina de cacay en ese mercado bajo la categoría de Novel Food, el mecanismo regulatorio que controla la entrada de nuevos alimentos al bloque europeo.

La solicitud fue radicada por el Gobierno colombiano tras un proceso técnico iniciado en 2024 y que incluyó estudios sobre composición nutricional, inocuidad, trazabilidad y procesos productivos del fruto amazónico.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el expediente será evaluado inicialmente en una fase administrativa y luego por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), un proceso que podría extenderse hasta nueve meses.

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“Esto posiciona al cacay como un ingrediente estratégico dentro del portafolio colombiano de productos naturales de alto valor agregado”, explicó Diana Marcela Morales Rojas, ministra de Comercio, Industria y Turismo.

El cacay es una nuez nativa de la Amazonia y la Orinoquia cuya semilla contiene hasta 60 % de aceite rico en grasas insaturadas, como omega-6 y omega-9.

Tras la extracción del aceite, la harina resultante puede contener cerca de 40 % de proteína y altos niveles de fibra, características que han despertado interés en la industria alimentaria.

El proceso de internacionalización del producto se desarrolló con el apoyo de los ministerios de Comercio y Agricultura, el proyecto Territorios Forestales Sostenibles (TEFOS), la cooperación internacional y empresas vinculadas a la cadena productiva del cacay.

Actualmente, el cultivo del fruto involucra a más de 500 familias campesinas e indígenas, que participan en modelos de producción agroforestal orientados a la restauración de suelos y al uso sostenible de la biodiversidad.

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De ser aprobado por las autoridades europeas, el cacay se sumaría a la canasta de productos colombianos con acceso al mercado de la Unión Europea y abriría nuevas oportunidades para la bioeconomía nacional y el desarrollo de ingredientes derivados de la biodiversidad amazónica.