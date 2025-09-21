Sandra Suárez, una representante de talentos de origen antioqueño, se ha convertido en una de las principales promotoras del talento colombiano en el exterior tras más de una década de trabajo en Estados Unidos.

Su agencia, Select Miami Talents, ha representado a más de 150 colombianos —entre actores, modelos y profesionales del entretenimiento— y actualmente gestiona una cartera cercana a los 900 talentos. Entre los artistas vinculados a su firma figuran reconocidas personalidades de la farándula nacional e internacional como Karen Carreño, Géraldine Zivic, Álvaro Ruíz, Gabriel Porras y Rodrigo de la Rosa.

El reconocimiento a su labor llegó recientemente de la mano de la revista Backstage, una de las publicaciones más influyentes en la industria del entretenimiento, que incluyó a su agencia entre las diez más importantes de Florida.

Suárez, quien inició su trayectoria en el modelaje hace más de 40 años, ha sabido trasladar esa experiencia a su faceta empresarial. Su dominio de idiomas como inglés, francés e italiano le ha permitido establecer alianzas con marcas internacionales como Coca-Cola, Pepsi, Disney, Mercedes Benz, Toyota, Mastercard y KFC, además de ser un puente entre productores y publicistas de diferentes países.