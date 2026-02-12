CÁPSULA

San Valentín impulsa el comercio electrónico en Colombia: ventas en línea alcanzan hasta $ 37 billones

Datos de Tiendanube muestran crecimiento en ventas y diversidad de productos, con Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca liderando la actividad comercial digital.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de febrero de 2026, 5:55 p. m.
Compras en línea en San Valentín
Compras en línea en San Valentín Foto: Getty Images

La temporada de San Valentín en Colombia no solo es una ocasión para celebrar el amor y la amistad, sino también un momento de incremento en el comercio electrónico. Según datos de Tiendanube, las cinco categorías más vendidas antes de esta fecha son: Juguetes; Moda y Accesorios; Salud y Belleza; Hogar y Decoración; y Comidas y Bebidas. Esto evidencia diversidad de preferencias entre los consumidores que buscan regalos significativos y experiencias alineadas con los gustos de sus seres queridos.

Durante los primeros días de febrero, los productos más vendidos fueron perfumes, juegos de cartas, combos aromáticos, pósters decorativos y ramos de flores de crochet. Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, las ventas en línea en el tercer trimestre de 2025 alcanzaron los $37 billones, con un crecimiento interanual de aproximadamente 8,3 % frente al mismo período de 2024.

El gasto promedio por compra se situó alrededor de COP $132.466, reflejando un gasto planeado y moderado en esta celebración. Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Tolima lideraron las ventas digitales durante esta temporada.

“San Valentín se ha convertido en una fecha clave para el comercio digital en Colombia. Cada vez más personas aprovechan la facilidad de las compras en línea para sorprender a sus seres queridos, y esto se refleja en el crecimiento de las ventas en varias regiones del país”, afirmó Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.

Cápsulas

Burger King refuerza su oferta en el mercado colombiano

Cápsulas

Electrolux crece 44 % en valor y consolida a Colombia como mercado clave en 2025

Cápsulas

Mujeres colombianas impulsan el azul de jagua hacia mercados globales: “La ciencia es un gran jalonador de los territorios”

Cápsulas

Colombia aún enfrenta desigualdad en empleos de ciencia y tecnología

Cápsulas

Ottobock inicia operaciones como IPS en Colombia para fortalecer la rehabilitación física

Cápsulas

Colombiana recibe distinción internacional en derecho laboral

Cápsulas

Energía y competitividad: el consumo eléctrico gana peso en la estrategia empresarial en Colombia

Tecnología

Sale a la luz peligrosa estafa en San Valentín que permitiría a criminales dejarlo sin dinero en sus cuentas bancarias

Televisión

Las 9 mejores historias de romance en Prime Video para celebrar el amor en San Valentín

Tecnología

Las frases que no debería enviarle a su pareja este 14 de febrero porque podría arruinar su San Valentín

Durante los primeros días de febrero, la facturación creció un 4 % y las órdenes de compra aumentaron un 5 % en comparación con los 10 días previos. El número de productos vendidos subió un 24 %. En cuanto a los medios de pago, los consumidores utilizaron transferencias (33 %), efectivo y métodos personalizados (18 % cada uno), tarjeta de crédito (15 %), billetera virtual (13 %) y débito (3 %).

Más de Cápsulas

Mercado Pago impulsa el beneficio de cuotas sin interés: una funcionalidad que permite comprar en línea con tarjetas de crédito sin pagar de más.

Compras en línea aumentan en Colombia durante la temporada de San Valentín

Burger King Pepe Sierra, norte de Bogotá

Burger King refuerza su oferta en el mercado colombiano

.

Electrolux crece 44 % en valor y consolida a Colombia como mercado clave en 2025

Científicas colombianas impulsan el azul de jagua hacia mercados globales

Mujeres colombianas impulsan el azul de jagua hacia mercados globales: “La ciencia es un gran jalonador de los territorios”

.

Colombia aún enfrenta desigualdad en empleos de ciencia y tecnología

Ottobock, líder en rehabilitación protésica en Colombia

Ottobock inicia operaciones como IPS en Colombia para fortalecer la rehabilitación física

.

Colombiana recibe distinción internacional en derecho laboral

Getty Creativo

Energía y competitividad: el consumo eléctrico gana peso en la estrategia empresarial en Colombia

Air-e Intervenida

Air-e Intervenida reporta avances en autogeneración de energía y granjas solares en el Caribe colombiano

.

Invest in Bogotá refuerza su estrategia de inversión con nuevo liderazgo

Noticias Destacadas