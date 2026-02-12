San Valentín impulsa el comercio electrónico en Colombia: ventas en línea alcanzan hasta $ 37 billones

La temporada de San Valentín en Colombia no solo es una ocasión para celebrar el amor y la amistad, sino también un momento de incremento en el comercio electrónico. Según datos de Tiendanube, las cinco categorías más vendidas antes de esta fecha son: Juguetes; Moda y Accesorios; Salud y Belleza; Hogar y Decoración; y Comidas y Bebidas. Esto evidencia diversidad de preferencias entre los consumidores que buscan regalos significativos y experiencias alineadas con los gustos de sus seres queridos.

Durante los primeros días de febrero, los productos más vendidos fueron perfumes, juegos de cartas, combos aromáticos, pósters decorativos y ramos de flores de crochet. Según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, las ventas en línea en el tercer trimestre de 2025 alcanzaron los $37 billones, con un crecimiento interanual de aproximadamente 8,3 % frente al mismo período de 2024.

El gasto promedio por compra se situó alrededor de COP $132.466, reflejando un gasto planeado y moderado en esta celebración. Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Tolima lideraron las ventas digitales durante esta temporada.

“San Valentín se ha convertido en una fecha clave para el comercio digital en Colombia. Cada vez más personas aprovechan la facilidad de las compras en línea para sorprender a sus seres queridos, y esto se refleja en el crecimiento de las ventas en varias regiones del país”, afirmó Augusto Otero, Latam Expansion Head en Tiendanube.

Durante los primeros días de febrero, la facturación creció un 4 % y las órdenes de compra aumentaron un 5 % en comparación con los 10 días previos. El número de productos vendidos subió un 24 %. En cuanto a los medios de pago, los consumidores utilizaron transferencias (33 %), efectivo y métodos personalizados (18 % cada uno), tarjeta de crédito (15 %), billetera virtual (13 %) y débito (3 %).