Suscribirse

CAPSULAS

El compromiso de las empresas suizas por la sostenibilidad en Colombia

Suiza, según el comunicado difundido por la alianza, busca ser un aliado clave de Colombia en este tema.

Redacción Semana
18 de septiembre de 2025, 12:23 a. m.
.
Con inversiones cercanas a los 140 millones de dólares en Colombia, las empresas suizas se consolidan como socios estratégicos en el desarrollo sostenible. | Foto: Alianza Suiza por la Sostenibilidad

La protección del medio ambiente en el país tiene una buena noticia. Este miércoles, la Alianza Suiza por la Sostenibilidad se consolidó con una inversión cercana a los 140 millones de dólares.

“La sostenibilidad no es una tendencia, es una convicción profunda y una manera de producir, vivir y convivir. Las empresas debemos integrar la eficiencia ambiental, la inclusión social y la innovación económica para generar verdadero valor en Colombia”, aseguró Marieli Alfonzo, CEO de Roche Pharma Colombia y presidenta de la Junta Directiva de SwissCham.

Contexto: Conozca estas prácticas en sostenibilidad que le dan un aire al planeta

Carolina González, representante de ONUDI en Colombia, también destacó la alianza: “La cooperación entre empresas suizas y organismos internacionales ha generado cambios sistémicos en la industria. Más de 10 millones de dólares ya se han invertido en proyectos de sostenibilidad industrial en el país, demostrando que la sostenibilidad es ética y, al mismo tiempo, un buen negocio”.

Suiza, según el comunicado difundido por la alianza, busca ser un aliado clave de Colombia en su transición hacia el desarrollo sostenible.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Una grosería profunda”: Gustavo Petro estalla en alocución contra Donald Trump por descertificar a Colombia

2. ¿Los venezolanos apoyan la caída de Maduro tras operaciones militares de EE. UU. en el Caribe? Esto dicen las preocupantes encuestas

3. Andrés Parra destapó adicción a las relaciones íntimas y expuso detalles de su caso: “Una incapacidad”

4. Estudiantes de la UIS esperaron cinco horas a Petro para la inauguración del edificio del Instituto de Lenguas: “No adjudicó nada”

5. Duro golpe a Milei: Manifestantes celebran su derrota frente a los diputados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Biodiversidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.