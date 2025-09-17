CAPSULAS
El compromiso de las empresas suizas por la sostenibilidad en Colombia
Suiza, según el comunicado difundido por la alianza, busca ser un aliado clave de Colombia en este tema.
La protección del medio ambiente en el país tiene una buena noticia. Este miércoles, la Alianza Suiza por la Sostenibilidad se consolidó con una inversión cercana a los 140 millones de dólares.
“La sostenibilidad no es una tendencia, es una convicción profunda y una manera de producir, vivir y convivir. Las empresas debemos integrar la eficiencia ambiental, la inclusión social y la innovación económica para generar verdadero valor en Colombia”, aseguró Marieli Alfonzo, CEO de Roche Pharma Colombia y presidenta de la Junta Directiva de SwissCham.
Carolina González, representante de ONUDI en Colombia, también destacó la alianza: “La cooperación entre empresas suizas y organismos internacionales ha generado cambios sistémicos en la industria. Más de 10 millones de dólares ya se han invertido en proyectos de sostenibilidad industrial en el país, demostrando que la sostenibilidad es ética y, al mismo tiempo, un buen negocio”.
Suiza, según el comunicado difundido por la alianza, busca ser un aliado clave de Colombia en su transición hacia el desarrollo sostenible.