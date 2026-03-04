Empresaria colombiana impulsa la monetización de Instagram en más de 800 empresas de América, Europa y Asia

Las redes sociales se han consolidado como un factor determinante en las decisiones de compra y en el crecimiento empresarial. Según el Global Web Index (GWI), el 54 % de los usuarios adultos utiliza estas plataformas para buscar información antes de adquirir un producto. Un informe de Meta indica que el 70 % de los usuarios compra después de ver un artículo en Instagram, mientras que PwC señala que el 49 % realiza compras impulsivas tras exponerse a contenido en redes sociales.

En este contexto, Mónica Montañez ha desarrollado procesos de asesoría en monetización digital con más de 800 empresas en Colombia, México, España, Estados Unidos, Venezuela, Guatemala y Japón, orientados a convertir Instagram en un canal de ventas.

Montañez sostiene que uno de los principales problemas que enfrentan las marcas es la falta de estructura en la gestión de sus redes sociales. “Muchas empresas crean sus cuentas en Instagram, Tiktok o Facebook y comienzan a publicar sin saber qué quieren lograr, no miden resultados ni tienen procesos claros para convertir la visibilidad en ventas y crecimiento. Esto se traduce en estructuras poco claras, sobrecarga de funciones en una sola persona y ausencia de objetivos concretos por contenido”, explica.

La consultora señala que, con planificación y constancia, los resultados pueden observarse en un periodo de entre uno y tres meses. “En los procesos de asesoría que he desarrollado con distintas marcas, los incrementos en ventas digitales suelen aparecer entre uno y tres meses. Hemos tenido casos como La Poción, donde un video superó los 2 millones de vistas; Joyas Napoleón, que creció 10 % en seguidores y alcanzó más de un millón de visualizaciones; o Creative Staff, que pasó de 47.000 a 493.000 seguidores y logró una agenda llena”, afirma.

Además, ha acompañado procesos de digitalización en marcas como Masglo, Rimax y Jurgen Klaric, y ha liderado espacios de formación en comercio electrónico dirigidos a mujeres en la región.