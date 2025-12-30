Empresas colombianas enfrentan falta de habilidades para competir en el comercio electrónico: ¿cómo impulsar su crecimiento en el mundo digital?

De cara a 2026, más de 1,7 millones de empresas registradas en Colombia buscan fortalecer su presencia en el entorno digital, según cifras de Confecámaras. Aunque el 76 % de las compañías ya inició procesos de digitalización, el Think Digital Report advierte que el 35 % enfrenta barreras asociadas a la falta de habilidades digitales, un factor que limita el crecimiento de las ventas en canales en línea.

Este déficit, de acuerdo con el informe, se refleja en decisiones improvisadas, adopción de tecnologías sin una estrategia definida y fragmentación de los procesos internos. Sobre este punto, Stevenson Rivera, cofundador de Grupo Effi, señaló que uno de los errores recurrentes es la implementación de herramientas aisladas. “Muchas empresas digitalizan áreas específicas, pero no cuentan con un sistema centralizado que conecte la operación contable, administrativa, logística y comercial, lo que genera desorden, reprocesos y falta de información confiable para la toma de decisiones”, explicó.

Rivera indicó que una de las recomendaciones para avanzar en la transformación digital es concentrar la operación en plataformas integradas que permitan gestionar de forma conjunta inventarios, logística y procesos administrativos. En ese contexto, mencionó el desarrollo de soluciones como Effi ERP, orientadas a automatizar operaciones logísticas y administrativas del comercio electrónico.

“Este sistema parte de la integración con algunas de las plataformas de comercio digital más utilizadas a nivel global, como Shopify y WooCommerce, y se complementa con la automatización de la mensajería instantánea a través del ecosistema de Meta”, afirmó el directivo.

Según la información disponible, la integración tecnológica permite operar con datos unificados y en tiempo real, lo que facilita el control contable y tributario, la gestión de inventarios y bodegas, y la trazabilidad de los procesos. Actualmente, más de 23.000 empresas utilizan este tipo de software en cinco países.

A pocos días de iniciar 2026, los análisis coinciden en que las empresas colombianas deberán acelerar su transición digital para fortalecer su competitividad, en un contexto donde el comercio electrónico proyecta un crecimiento cercano al 27 % el próximo año.