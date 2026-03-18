Transición energética

Energía solar sin inversión inicial gana terreno en Colombia bajo el modelo PPA

La adopción de este esquema responde tanto a razones ambientales como a presión sobre los costos de energía.

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Redacción Economía
18 de marzo de 2026, 4:57 p. m.
La energía dejó de ser solo un gasto operativo y se convirtió en una variable estratégica de ahorro
La energía dejó de ser solo un gasto operativo y se convirtió en una variable estratégica de ahorro Foto: adobe stock

Colombia empieza a ganar espacio en América Latina en la adopción de energía solar bajo esquemas de Power Purchase Agreement (PPA), un modelo que permite instalar sistemas solares sin inversión inicial por parte de empresas o copropiedades.

La lógica del mecanismo es trasladar el costo de instalación, operación y mantenimiento a un tercero, mientras el usuario paga únicamente por la energía consumida, normalmente a una tarifa más estable y competitiva que la convencional.

De acuerdo con las cifras citadas en el sector, Colombia ocupa el tercer lugar en la región en inversión bajo este modelo.

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En los últimos años se habrían instalado cerca de 480 MW de capacidad solar bajo PPA, con ahorros superiores a $150.000 millones anuales y una reducción de más de 200.000 toneladas de CO₂. El esquema ya tiene presencia en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira y Villavicencio.

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El avance del modelo responde tanto a la transición energética como a una necesidad financiera. En un entorno de mayores tarifas eléctricas y presión sobre los presupuestos de hogares y copropiedades, la energía dejó de ser solo un costo operativo para convertirse en una variable de gestión financiera y previsibilidad de caja.

“La energía solar dejó de ser únicamente una conversación ambiental para convertirse en una decisión financiera estratégica”, afirmó Camilo Vargas, líder de Solar 2050 en Colombia, al señalar que este tipo de contratos permite reducir la factura sin necesidad de un desembolso inicial.

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Más allá del discurso ambiental, el crecimiento de los PPA muestra que la transición energética en Colombia también está avanzando desde la lógica del ahorro, la eficiencia y la estabilización de costos, especialmente en sectores que buscan aliviar uno de sus gastos fijos más sensibles.