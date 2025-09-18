Suscribirse

Escuela de negocios anunció becas por hasta el 30%

Los interesados tendrán hasta el viernes 26 de septiembre para diligenciar su postulación. El programa académico iniciará en noviembre de 2025.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 12:41 a. m.
propone un programa de orientación sociocultural que permita a los jóvenes transitar de la educación escolar hacia la educación posmedia y, posteriormente, hacia el mercado laboral.
Educación. | Foto: Agencia 123rf

La escuela de negocios estadounidense, Westfield Business School anunció una nueva oferta de becas académicas, que cubren hasta el 30% del valor actual de la matrícula.

Se trata de 5 becas pertenecientes al programa de liderazgo de la entidad: Global Ambassadors Scholarships (Becas de Embajadores Globales), que otorgarían un beneficio de hasta US$7.500: cerca de $29 millones de pesos colombianos, para las maestrías que arrancan hacia finales de año.

En ese sentido, los diferentes interesados tendrán hasta el viernes 26 de septiembre para diligenciar su postulación, la cual podrán realizar fácilmente por medio del enlace web habilitado: https://admissions.westfield.edu/becas_global_ambassadors/.

“En Westfield Business School, nuestro modelo combina la formación en línea con una experiencia inmersiva e internacional. Por ello, cada estudiante viaja a uno de los principales epicentros globales de la innovación, el liderazgo y la sostenibilidad: Silicon Valley, Boston, Miami, Múnich o Madrid, para conocer de primera mano los desafíos que enfrentan los líderes contemporáneos”, explicó Ignacio Maroto, provost de la escuela de negocios.

Es de mencionar que estas becas están disponibles para aplicar y cursar desde cualquier lugar del país, ya que la metodología de enseñanza lo hace posible. Los seleccionados serán anunciados a lo largo de octubre y el programa iniciará en noviembre de 2025.

