Evento gratuito brinda claves de cómo optimizar el dinero en tiempos de baja inflación

Redacción Semana
8 de agosto de 2025, 5:27 p. m.
Banco republica Inflación
Banco republica Inflación | Foto: SEMANA

La charla, titulada “El orden financiero también construye empresas fuertes”, ofrecerá claves y herramientas para que las empresas sean más rentables a través del ahorro inteligente. Se realizará en Kapital House el próximo jueves 14 de agosto a las 6:00 p.m., y estará a cargo de Carlos Correa, CEO y cofundador de MejorCDT, fintech con más de 350 mil usuarios en Colombia.

Correa compartirá herramientas concretas para ayudar a empresarios a tomar mejores decisiones sobre su flujo de caja, con un enfoque directo en el aprovechamiento de instrumentos financieros como los CDT.

“En Colombia el problema no siempre es cuánto gana una empresa, sino cómo administra lo que tiene. Un CDT puede ser un gran aliado si se entiende su lógica en contextos como el actual, donde la inflación cae y las tasas reales aumentan”, explica Carlos Correa, quien destaca que con una inflación anual en 4,82 %, según el DANE para junio de este año, y CDT que ofrecen rendimientos del 10 %, el retorno real puede acercarse al 6 %, representando una oportunidad concreta para proteger y hacer crecer el capital empresarial.

El contexto macroeconómico refuerza esta perspectiva: los saldos en CDT totalizaron $309,1 billones a septiembre de 2024, superando por primera vez el monto depositado en cuentas de ahorro ($298,5 billones), según cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia.

El evento se llevará a cabo en Kapital House: Calle 70 # 8 – 19, barrio Quinta Camacho (Bogotá). La entrada es gratuita con previa inscripción en: https://kapitalnights.kapital.cc/

