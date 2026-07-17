La feria ‘Belleza y Salud’ 2026 se realizará del 13 al 17 de agosto en Corferias con una programación enfocada en las tendencias que actualmente marcan la evolución de la industria de la belleza. El evento reunirá a empresas nacionales e internacionales, especialistas y emprendedores en una agenda que combinará muestra comercial, competencias, congresos y espacios de actualización profesional.

De acuerdo con los organizadores, la programación tendrá como ejes el auge de la dermoestética, la profesionalización de la barbería y la transformación del negocio capilar, tres segmentos que concentran parte de la evolución del mercado.

“Hoy la belleza evoluciona a un ritmo acelerado gracias a la innovación, la ciencia y la profesionalización del sector. Por eso diseñamos una agenda que va más allá de la exhibición comercial y reúne competencias, congresos internacionales y escenarios de formación que permitirán conocer las tendencias que están marcando el futuro de la industria. Queremos que quienes visiten la feria encuentren inspiración, conocimiento y oportunidades para seguir creciendo”, afirmó Adriana Granados, Jefe de Proyecto de Corferias para Belleza y Salud.

Feria ‘Belleza y Salud’ 2026 reunirá a especialistas y empresas del sector en Corferias. Foto: Corferias / API

Uno de los eventos centrales será El Barbero del Año, competencia que reunirá a finalistas seleccionados mediante procesos de clasificación digitales y presenciales. La final se disputará el 13 de agosto en las categorías Freestyle, Corte Clásico Contemporáneo y Corte Creativo. La agenda también incluirá batallas de barberos, seminarios especializados y demostraciones técnicas.

La programación contempla, además, el III Congreso Internacional de Estética, en el que especialistas nacionales e internacionales abordarán temas relacionados con la bioestimulación de colágeno, la aparatología de última generación, la medicina estética preventiva y estrategias de marketing para clínicas y centros especializados.

El Hair Professional Congress Colombia ofrecerá contenidos dirigidos a estilistas, peluqueros y profesionales del cuidado capilar sobre técnicas de corte y color, tendencias internacionales, herramientas tecnológicas y estrategias para fortalecer sus negocios.

Durante los cinco días de la feria también habrá actividades sobre maquillaje, cosmética, bienestar y diseño de uñas, con demostraciones en vivo, capacitaciones, lanzamientos de productos y espacios dedicados a nuevas técnicas y tendencias del mercado.