Inauguran primer proyecto solar en Colombia que cumple estándares internacionales de la IFC

Comenzó a funcionar Pétalo del Norte I, el primer proyecto de Climate Fund Managers (CFM) en operación comercial en América Latina y el de mayor potencia desarrollado por Erco Energía, hasta el momento.

Ubicado en La Esperanza, Norte de Santander, e implementado por Andina Solar, este parque solar cumple estándares internacionales de gestión ambiental y social, consolidándose como un modelo de eficiencia, cooperación internacional y desarrollo territorial sostenible.

Con una capacidad instalada de 19,9 MW, Pétalo del Norte I genera más de 43 GWh de energía limpia al año, suficiente para más de 32 mil personas y la reducción de 13 mil toneladas de CO₂ anuales.