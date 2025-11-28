Cápsula
Inauguran primer proyecto solar en Colombia que cumple estándares internacionales de la IFC
Con una inversión de cerca de US$20 millones, el proyecto genera energía limpia para más de 32 mil personas.
Comenzó a funcionar Pétalo del Norte I, el primer proyecto de Climate Fund Managers (CFM) en operación comercial en América Latina y el de mayor potencia desarrollado por Erco Energía, hasta el momento.
Ubicado en La Esperanza, Norte de Santander, e implementado por Andina Solar, este parque solar cumple estándares internacionales de gestión ambiental y social, consolidándose como un modelo de eficiencia, cooperación internacional y desarrollo territorial sostenible.
Con una capacidad instalada de 19,9 MW, Pétalo del Norte I genera más de 43 GWh de energía limpia al año, suficiente para más de 32 mil personas y la reducción de 13 mil toneladas de CO₂ anuales.
Con este proyecto, el objetivo es diversificar la matriz energética nacional, históricamente dependiente de fuentes hídricas, buscando dar mayor estabilidad y seguridad energética en zonas con alto potencial solar como el nororiente del país.