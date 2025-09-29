Suscribirse

La compañía de tecnología Transfiriendo anunció a Manuel Pérez Badel como su nuevo CEO

La compañía colombiana cumple su aniversario número 20 en el país.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 1:11 a. m.
Manuel Pérez Badel como Chief Executive Officer (CEO) de Transfiriendo.
Manuel Pérez Badel como Chief Executive Officer (CEO) de Transfiriendo. | Foto: Cortesía Transfiriendo

Transfiriendo celebra sus 20 años de trayectoria anunciando un nuevo capítulo en su historia: la llegada de Manuel Pérez Badel como Chief Executive Officer (CEO).

El nombramiento coincide con el vigésimo aniversario de la compañía, marcando el inicio de una nueva etapa enfocada en la expansión nacional y regional de sus soluciones digitales para el ecosistema asegurador y de salud.

Entre sus principales hitos se destaca su posición como la compañía que gestiona el mayor volumen de transacciones relacionadas con el SOAT en Colombia, optimizando el recaudo, la trazabilidad y el cumplimiento normativo para múltiples actores del sistema.

Con la llegada de Pérez Badel, Transfiriendo se prepara para escalar su modelo a otros mercados de Latinoamérica, fortalecer su portafolio de servicios y consolidar nuevas líneas de negocio basadas en analítica de datos, inteligencia artificial y automatización avanzada de procesos.

“Transfiriendo ha demostrado durante dos décadas que la tecnología puede ser el motor de un sistema asegurador más eficiente, transparente e inclusivo. Nuestro reto ahora es llevar esa capacidad a más mercados, acompañando a aseguradoras, insurtechs y entidades de salud en su crecimiento”, afirmó Manuel Pérez Badel, CEO de Transfiriendo.

