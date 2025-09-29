La compañía de tecnología Transfiriendo anunció a Manuel Pérez Badel como su nuevo CEO

Transfiriendo celebra sus 20 años de trayectoria anunciando un nuevo capítulo en su historia: la llegada de Manuel Pérez Badel como Chief Executive Officer (CEO).

El nombramiento coincide con el vigésimo aniversario de la compañía, marcando el inicio de una nueva etapa enfocada en la expansión nacional y regional de sus soluciones digitales para el ecosistema asegurador y de salud.

Entre sus principales hitos se destaca su posición como la compañía que gestiona el mayor volumen de transacciones relacionadas con el SOAT en Colombia, optimizando el recaudo, la trazabilidad y el cumplimiento normativo para múltiples actores del sistema.

Con la llegada de Pérez Badel, Transfiriendo se prepara para escalar su modelo a otros mercados de Latinoamérica, fortalecer su portafolio de servicios y consolidar nuevas líneas de negocio basadas en analítica de datos, inteligencia artificial y automatización avanzada de procesos.