Los sabores del Valle viajarán por el mundo a través de las ciudades gastronómicas del Délice Network

Con un tour sensorial por la galería Alameda, que cerró con la preparación de tamales vallecaucanos de cocineras tradicionales y chefs de la región, los representantes de diez destinos internacionales que participaron en el Encuentro Anual de Ciudades Gastronómicas de Délice Network se despidieron del departamento, llevándose lo mejor de la cocina y cultura de la región.

Julián Franco Restrepo, secretario de Turismo del Valle, lideró el recorrido de los expertos internacionales por la plaza de mercado, donde los visitantes pudieron conocer la gran variedad de frutas, verduras, especias y preparaciones que hacen del Valle del Cauca un destino con potencial gastronómico mundial.

“Se llevan una gran sorpresa, se llevan muchas experiencias. La verdad es que la retroalimentación y los comentarios han sido muy positivos. Lo que hemos pedido es que haya resonancia en sus lugares de origen, tenemos gente de Canadá, del Reino Unido, de Estados Unidos, México, Turquía. En fin, de todas partes del mundo que van a replicar ese mensaje para atraer a más turistas”, explicó el funcionario.

Carlos Huerta Ramírez, director de Turismo de la ciudad de Puebla en México e integrante de la Red Délice, destacó la variedad de alimentos que compone la cocina vallecaucana. “Lo que me ha pasado por primera vez en la vida aquí en Colombia es que conozco frutas e ingredientes totalmente nuevos, que no había visto en mi vida, que no sabía que existían, y esa capacidad de asombrarme nuevamente, de probar algo que no tenía ni idea de cuál va a ser la textura y el sabor, y cómo lo van a combinar, es algo que me llevaré por siempre”, resaltó.