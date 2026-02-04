CÁPSULA

Marca colombiana Clemont supera los USD 6,5 millones y anuncia expansión a cinco países en 2026

La empresa cerró 2025 con crecimiento del 177 % y anunció nuevas aperturas y llegada a cinco países en 2026, en un contexto de aumento del sector.

Sebastián Echeverri, CEO de Clemont
Sebastián Echeverri, CEO de Clemont

El mercado latinoamericano de moda cerró el año anterior con un valor de USD 124.578 millones, con Colombia aportando el 6,8 % del total, según datos de Inexmoda. Estas cifras posicionan al país como un actor relevante en el desarrollo regional de la industria. En ese escenario, la marca antioqueña Clemont se destacó por ampliar la presencia de la moda colombiana en mercados como Estados Unidos, España, Chile, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Aruba.

La compañía reportó una facturación superior a los USD 6,5 millones al cierre de 2025, lo que representó un crecimiento del 177% frente a 2024. Para 2026, proyecta su ingreso a México, Perú, Bolivia, Costa Rica y Ecuador, con una expectativa de expansión del 68%. Estas metas se alinean con las proyecciones de Euromonitor Internacional, que estiman que el mercado global de moda crecerá 4,1% frente a 2025.

Sebastián Echeverri, CEO de Clemont, señaló que el sello de lo “hecho en Colombia” gana demanda por su calidad y propuestas creativas. “Para este 2026, nuestro objetivo es abrir nuevos mercados para la industria de la moda colombiana en el exterior, impulsando la generación de empleo y fortaleciendo la presencia del talento nacional en escenarios internacionales. Queremos seguir siendo un vehículo para mostrarle al mundo la creatividad, la disciplina y la identidad que nos caracterizan”, afirmó.

Durante 2025, la empresa abrió ocho tiendas en Medellín, Cali y Cúcuta, y para este año prevé seis más en Bogotá y Cartagena. Su propuesta, vinculada a la llamada “Spiritual Fashion”, integra elementos de espiritualidad en las prendas, concebidas como piezas de “suerte”. Como parte de su estrategia internacional, Clemont participará en Project Las Vegas 2026, que se realizará del 17 al 19 de febrero en Estados Unidos.

Noticias Destacadas