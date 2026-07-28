Marcas colombianas de belleza desafían a multinacionales y ganan terreno con productos creados para el consumidor local

Con ventas por US$3.565 millones y un crecimiento de 8,6 % durante 2025, la industria de belleza y cuidado personal en Colombia registró uno de sus periodos de mayor movimiento, según cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la Andi. En este contexto, empresas nacionales han ampliado su participación en el mercado al desarrollar productos enfocados en las características del consumidor local.

El comportamiento del sector está relacionado con cambios en las preferencias de los compradores, quienes han empezado a buscar alternativas que respondan a factores como las condiciones climáticas del país y la diversidad de tipos y texturas de cabello. Este escenario ha permitido que marcas colombianas compitan con compañías internacionales a partir del conocimiento del mercado nacional.

“El crecimiento de las marcas colombianas no es casualidad; ocurre porque aprendimos a escuchar al consumidor local mejor que cualquier multinacional. Logramos democratizar el cuidado personal y el skincare, creando productos de alta calidad pensados específicamente para nuestras necesidades y climas, lo que ha generado una lealtad que trasciende el marketing tradicional”, aseguró Luisa Chimá, fundadora de D’Luchi y Kaba.

El grupo empresarial liderado por Chimá cuenta con una operación basada en producción propia, con laboratorio y planta en Medellín, desde donde desarrolla sus productos y controla sus procesos. La compañía también ha incorporado prácticas relacionadas con sostenibilidad, como el uso de energías limpias y sistemas de tratamiento de aguas.

“Para mí era fundamental tener control total sobre la calidad y los procesos. Eso garantiza estándares altos y coherencia con lo que prometemos como marca. Emprender requiere años de trabajo constante, disciplina y no rendirse cuando los resultados no llegan de inmediato”, comentó la empresaria.

La expansión de estas compañías también ha incluido mercados internacionales como Europa y Estados Unidos, mientras se evalúan oportunidades en países como México.

El crecimiento de marcas como D’Luchi, Kaba y MakeUp evidencia la participación de compañías colombianas en una industria que busca ampliar su presencia mediante innovación, desarrollo de productos y fortalecimiento de sus capacidades productivas.