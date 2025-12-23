Cápsula

Más de 22 mil personas disfrutaron del Samana Fest

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 1:05 p. m.
Festival Samana
Festival Samana Foto: Festival Samana

El festival cerró su primera edición con una derrama económica superior a los 2 mil millones y un impacto directo en la industria creativa que lo consolidan como un evento estratégico para la región Caribe.

SamaFest – La Fiesta de lo que Somos cerró su primera edición con un balance altamente positivo para Santa Marta y la región Caribe, consolidándose como un evento que trascendió lo cultural para convertirse en un verdadero motor de desarrollo económico, generación de empleo y activación de la industria creativa regional.

Durante cuatro días, el Polideportivo se transformó en un escenario de encuentro ciudadano donde la música, la gastronomía, el arte, el emprendimiento y la Navidad confluyeron para atraer a más de 22 mil personas, dinamizando sectores estratégicos como alimentos y bebidas, transporte, comercio, servicios, así como las actividades de montaje y producción. La derrama económica total estimada alcanzó los 2.200 millones de pesos, reflejando el alcance del festival y su capacidad de impacto en la economía de Santa Marta.

Este movimiento económico se tradujo en la generación de más de 800 empleos, entre directos e indirectos, beneficiando a artistas, emprendedores, proveedores, equipos técnicos y personal logístico, en una apuesta que priorizó el talento local y la articulación del ecosistema productivo de la ciudad y la región.

Turismo

El destino cerca de Santa Marta, considerado un paraíso terrenal; está rodeado de cascadas, lindos paisajes y verdes cafetales

Finanzas

Empleo en Santa Marta: revise las oportunidades laborales activas

Turismo

Arranca el Samana Fest en Santa Marta; estas son las actividades que se van a realizar

SamaFest tuvo además un impacto directo en la industria creativa y cultural, con la participación de más de 220 artistas, entre músicos, cantantes, bailarines y artistas circenses; más de 140 emprendedores que encontraron en el festival una vitrina comercial real; y más de 30 marcas locales y nacionales que se sumaron a esta apuesta de ciudad.

“SamaFest demostró que cuando la cultura y el emprendimiento se articulan con una visión clara de ciudad, los resultados se reflejan en empleo, en economía y en oportunidades reales para la gente. Este festival fue una plataforma de impacto para el talento samario”, afirmó Fernando Dussan, director de SamaFest.

Santa Marta

