Más de 30 conferencistas estarán en el Foro ‘Women Working for the World 2022′

Más de 30 conferencistas estarán en el Foro ‘Women Working for the World 2022′

El próximo 15 de marzo la Fundación Juanfe llevará a cabo la octava versión de ‘Women Working for the World’ en la Universidad EAN (Bogotá), uno de los eventos más importantes del país sobre temáticas de género y desarrollo social sostenible en Latinoamérica.

Para esta versión habrá más de 30 conferencistas nacionales e internacionales, que estarán conversando sobre temáticas muy relevantes a nivel mundial. El evento contará, por ejemplo, con Renata Koch (Brasil), una joven embajadora de ONU Mujeres que creó la Fundación EmpoderaClima; Cristina Ljungberg (Suiza), quien cofundó la organización The Case For Her; Susan Hull Walker (EE.UU.), quien fundó el Movimiento Ibu en Carolina del Sur, entre muchas otras mujeres inspiradoras que compartirán sus experiencias y conocimiento.

“Este año el Foro Women Working for the World regresa a la presencialidad. Tendremos conferencistas de talla mundial con una gran trayectoria en los temas de equidad de género y transformación social. Para esta versión quisimos tener como uno de los temas centrales la sostenibilidad y su relación con las mujeres: cómo nosotras somos claves en la mitigación del cambio climático y por qué este fenómeno global afecta en mayor medida a las mujeres. Por eso nos aliamos con WWF, para hablar de acciones concretas e iniciativas alrededor de este tema”, aseguró Catalina Escobar, presidenta de la Fundación Juanfe.

Los interesados podrán encontrar más información del evento, agenda, horarios y entradas a través de la plataforma de Women Working for the World: https://ww4w.co/foro/.