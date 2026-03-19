Match Agency amplía su operación en América Latina en medio del crecimiento del influencer marketing

El influencer marketing se consolida como una estrategia utilizada por las marcas para conectar con audiencias en el entorno digital. En Colombia, esta industria mueve cerca de US$150 millones y cuenta con más de 650.000 creadores de contenido activos, según cifras de Sectorial. En América Latina, se estima que el mercado alcance los US$31.000 millones para 2027, impulsado por el papel de las recomendaciones digitales en las decisiones de compra.

En este contexto, la empresa colombiana Match Agency opera con una red de más de 2.245 influenciadores en países como Colombia, México, Perú, Guatemala, Panamá, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Ecuador y República Dominicana. En 2025, la compañía reportó una facturación superior a US$12 millones.

De acuerdo con Karen Carreño, CEO de la empresa, los resultados responden al desarrollo de estrategias con distintos perfiles de creadores. “Uno de los principales focos de nuestras estrategias es la eficiencia en la conversión, permitiendo que marcas globales conecten con sectores específicos a través de mensajes de alta credibilidad y con impacto directo en la intención de compra. Para ello, realizamos la selección de creadores de acuerdo con las necesidades específicas de cada marca. Solo en 2025, desarrollamos más de 427 campañas en la región y actualmente trabajamos con talentos de alto reconocimiento como La granja del borrego, Laura Barjum y Los de Ñam”, explica Carreño.

La empresa ha desarrollado estrategias para más de 50 marcas, entre ellas Bayer y Kimberly-Clark. En el lanzamiento de Scott Premium en 2025, reportó un crecimiento del 66,2 % en sell out y un aumento en la participación de mercado del 3,47 % al 5,77 %, además de un retorno de inversión publicitaria de 2,18 en plataformas como Rappi Turbo.

Sobre 2026, Carreño señaló cambios en la relación entre audiencias y marcas. “El contenido deja de percibirse únicamente como publicidad para convertirse en cultura y conversación dentro de las comunidades digitales. Por ello, las estrategias más efectivas serán aquellas que construyan relaciones de largo plazo entre marcas y creadores de contenido, donde el influenciador actúe como un socio estratégico y no solo como un canal de difusión”, explica.

La compañía proyecta ejecutar más de 513 campañas en 2026, con cerca de 3.100 influenciadores, y alcanzar una facturación superior a US$16 millones.