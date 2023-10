Minhacienda subasta TES de corto plazo por $150.000 millones

Este comportamiento en la estructura de la curva supone que: el mercado no espera recortes en la reunión de octubre y celebra la independencia del Banco de la República que no ha caído en la presión del gobierno y de algunos gremios por bajar tasas, generando que los TES de largo plazo se valoricen al anclar las expectativas de inflación de largo plazo como se ve en la caída de las inflaciones implícitas.

No obstante, el principal driver o catalizador de los TES de largo plazo parece ser el sentimiento de mercado y hoy los TES Tasa Fija parecen seguir más los movimientos de activos de riesgo como el equity internacional en lo que son movimientos de risk on o risk off.