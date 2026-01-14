Cápsula

NCS Brands, grupo textil colombiano, busca posicionarse en Centroamérica tras crecer 22,68 % en 2025

El sector movilizó $36,5 billones y el grupo textil reportó aumentos en ventas, expansión comercial y proyecciones de crecimiento regional para 2026.

Redacción Semana
14 de enero de 2026, 8:54 p. m.
NCS Brands, grupo textil colombiano
NCS Brands, grupo textil colombiano Foto: Suministrada / API

La industria de la moda en Colombia concluyó 2025 con resultados históricos. De acuerdo con proyecciones de Inexmoda, el mercado alcanzó un movimiento cercano a los $36,5 billones de pesos, en un contexto marcado por la competencia y la diversificación de la oferta. En este escenario, el grupo textil NCS Brands registró un crecimiento del 22,68 % frente a 2024, impulsado por el desempeño de sus marcas y la ampliación de su presencia comercial.

La marca QUEST lideró el comportamiento del grupo con un aumento en ventas del 20,78 %. No obstante, el mayor crecimiento correspondió a QST, la nueva línea de la compañía, que multiplicó su tamaño por cuatro y cerró el año con ocho puntos de venta en el país. En conjunto, la organización puso en el mercado 3.380.458 unidades, lo que representó más de 596.000 prendas adicionales frente al año anterior.

La diversidad de nuestro portafolio fue clave para sostener el ritmo de ventas durante 2025, pues la categoría de Jeans fue el principal impulsor del crecimiento con una contribución del 14 %, seguida por el calzado, que aportó un 9 %. En este último segmento tuvimos la colaboración JC95 con Juan Guillermo Cuadrado, que ha sido la primera alianza de calzado en el país con un deportista de élite nacional. Con esta colección alcanzamos los 20.000 pares vendidos y un ticket de venta promedio un 50 % superior al resto de nuestros productos”, explicó Francisco Chaux, gerente general de NCS Brands.

Según la compañía, también tuvieron un desempeño relevante las camisas tipo polo, con un aporte del 8 %, y las camisetas, tanto básicas como premium. Estos resultados coincidieron con una expansión de la red comercial, que sumó 44 nuevas tiendas entre 2023 y 2025, para un total de 181 puntos de venta. A esto se añadió la implementación del sistema ERP SAP, orientada a optimizar la logística y la cadena de valor.

En materia laboral, el grupo reportó generación de empleo directo e indirecto en producción y logística, lo que le permitió obtener reconocimientos como la certificación Building Happiness y el Premio Empresa Incluyente de la Gobernación del Valle. Para 2026, NCS Brands proyecta un crecimiento del 12 %, apoyado en su expansión internacional, tras iniciar operaciones en México y evaluar su ingreso a mercados como Guatemala y Costa Rica.

