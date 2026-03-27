Operador de Starbucks y Domino’s anunció sus proyecciones de crecimiento para 2026

El sector de restaurantes y consumo fuera del hogar continúa mostrando señales de expansión en la región. En ese panorama, Alsea, operador de marcas como Domino’s Pizza, Starbucks y Burger King, anunció sus proyecciones para 2026, que incluyen un plan de inversión de 5.500 millones de pesos y una estrategia enfocada en crecimiento rentable.

La compañía presentó su guía anual durante el “Alsea Day”, un encuentro con analistas e inversionistas realizado en Nueva York, donde su equipo directivo expuso las principales metas del negocio para el año.

Entre ellas, destaca la apertura de entre 180 y 220 nuevas tiendas en los mercados donde opera, con una concentración cercana al 65% en México.

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En términos financieros, la empresa proyecta un crecimiento en ventas totales entre 5% y 7%, mientras que las ventas en mismas tiendas, un indicador clave para medir el desempeño de locales existentes, se ubicarían entre 4% y 6%.

Estas cifras reflejan una apuesta por consolidar la operación y mantener el ritmo de expansión en un entorno de consumo que sigue siendo dinámico, pero competitivo.

“Estamos comprometidos con fortalecer el liderazgo de Alsea en el sector al impulsar un crecimiento racional, orgánico y sostenible enfocado en generar valor para nuestros inversionistas, colaboradores, clientes y comunidades”, señaló Christian Gurría, director general de Alsea.

El plan también se apoya en pilares como la innovación, el desarrollo del talento y el fortalecimiento de la cultura organizacional, factores que la compañía considera clave para sostener su posicionamiento en el mercado.

Actualmente, Alsea opera más de 4.800 unidades en América Latina y Europa, bajo un portafolio de marcas globales en los segmentos de comida rápida, cafeterías y restaurantes de servicio completo.

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El anuncio refleja una tendencia más amplia en la industria, donde las grandes cadenas buscan expandirse de manera selectiva, optimizando su operación y apostando por mercados con mayor potencial de crecimiento.