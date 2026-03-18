Crédito privado

Patria alista nuevo fondo de crédito privado en América Latina ante déficit de financiamiento corporativo

La firma prepara un segundo fondo tras cerrar el primero con US$314 millones en compromisos.

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Redacción Economía
18 de marzo de 2026, 12:56 p. m.
La región enfrenta una brecha persistente entre demanda de capital y fuentes tradicionales de financiamiento.
La región enfrenta una brecha persistente entre demanda de capital y fuentes tradicionales de financiamiento. Foto: Patria Investments

Patria Investments prepara un nuevo ciclo de su estrategia de crédito privado en América Latina, en un contexto marcado por la escasez estructural de financiamiento para empresas medianas y familiares en la región.

La firma, que administra US$12.300 millones en su plataforma regional de crédito, viene de cerrar en 2025 su primer fondo dedicado con US$314 millones en compromisos y ahora busca ampliar su exposición en un mercado donde el crédito privado sigue teniendo baja penetración institucional.

El punto de partida es una brecha relevante entre la demanda de capital y las fuentes tradicionales de financiamiento.

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Según la firma, el crédito privado representa menos del 1% de un sistema de crédito corporativo latinoamericano valorado en cerca de US$2,3 trillones, mientras los préstamos bancarios a empresas han permanecido estancados y el mercado regional de bonos corporativos ha mostrado financiamiento neto negativo desde 2017.

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Patria ha desplegado más de US$3.100 millones en más de 210 transacciones de crédito privado y estructurado desde 2009, con presencia en 24 industrias y siete países.

Su estrategia se concentra en préstamos senior secured denominados en dólares, con garantías reales, covenants y estructuras de protección de flujo de caja.

Al cierre de 2025, el primer fondo ya había invertido más del 70% de su capital en 14 operaciones, con una TIR bruta no apalancada de 15,6% y una duración promedio de 2,5 años.

“América Latina es un mercado de crédito corporativo grande y poco apalancado donde el capital confiable escasea”, señaló Javier Montero, socio y director de Crédito Privado en Patria, al explicar que esa combinación mantiene spreads elevados incluso con fundamentos empresariales sólidos.

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Más allá del lanzamiento de un nuevo fondo, el movimiento refleja cómo el crédito privado gana espacio en una región donde la banca y los mercados públicos no han logrado cerrar la brecha de financiamiento empresarial.