Patria alista nuevo fondo de crédito privado en América Latina ante déficit de financiamiento corporativo

Patria Investments prepara un nuevo ciclo de su estrategia de crédito privado en América Latina, en un contexto marcado por la escasez estructural de financiamiento para empresas medianas y familiares en la región.
La firma, que administra US$12.300 millones en su plataforma regional de crédito, viene de cerrar en 2025 su primer fondo dedicado con US$314 millones en compromisos y ahora busca ampliar su exposición en un mercado donde el crédito privado sigue teniendo baja penetración institucional.
El punto de partida es una brecha relevante entre la demanda de capital y las fuentes tradicionales de financiamiento.
Según la firma, el crédito privado representa menos del 1% de un sistema de crédito corporativo latinoamericano valorado en cerca de US$2,3 trillones, mientras los préstamos bancarios a empresas han permanecido estancados y el mercado regional de bonos corporativos ha mostrado financiamiento neto negativo desde 2017.
Patria ha desplegado más de US$3.100 millones en más de 210 transacciones de crédito privado y estructurado desde 2009, con presencia en 24 industrias y siete países.
Su estrategia se concentra en préstamos senior secured denominados en dólares, con garantías reales, covenants y estructuras de protección de flujo de caja.
Al cierre de 2025, el primer fondo ya había invertido más del 70% de su capital en 14 operaciones, con una TIR bruta no apalancada de 15,6% y una duración promedio de 2,5 años.
“América Latina es un mercado de crédito corporativo grande y poco apalancado donde el capital confiable escasea”, señaló Javier Montero, socio y director de Crédito Privado en Patria, al explicar que esa combinación mantiene spreads elevados incluso con fundamentos empresariales sólidos.
Más allá del lanzamiento de un nuevo fondo, el movimiento refleja cómo el crédito privado gana espacio en una región donde la banca y los mercados públicos no han logrado cerrar la brecha de financiamiento empresarial.