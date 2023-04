Precio del petróleo se estabiliza después de que los mercados petroleros mundiales se equilibraron, según Rusia

Los precios del petróleo se estabilizaron este jueves 27 de abril, disminuyendo de esta manera las pérdidas alcanzadas el miércoles, después de que un alto funcionario ruso dijera que los mercados petroleros mundiales estaban equilibrados.

En ese sentido, los futuros del crudo de referencia Brent subieron 60 centavos a 78,29 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate hizo lo mismo en 51 centavos a 74,81 dólares el barril.

Esto se dio después de que el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, dijera que la Opep+ no ve necesarios más recortes en la producción de petróleo, pero que siempre puede ajustar su política.

Rusia es parte del grupo de productores de petróleo Opep+ que este mes anunció una reducción combinada de alrededor de 1,16 millones de barriles por día, una decisión sorpresiva que EE. UU. describió como imprudente y que hizo subir los precios del petróleo.

Así mismo, el dólar en Colombia acabó el jueves con un último precio de 4.656 pesos, el cual marca un crecimiento de 130 pesos con respecto a los registros finales del pasado miércoles, cuando acabó en 4.526 pesos, luego de una sesión que también se caracterizó por los fuertes repuntes en el mercado local.

De igual manera, en esta oportunidad manejó una cotización promedio de 4.654 pesos con 32 centavos, que también marca un repunte de más de 100 pesos respecto a la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera en 4.552 pesos con 59 centavos. Con esto se espera que la TRM para el próximo viernes, última sesión de la semana, arranque en la barrera de los 4.600 pesos.

Si bien aún el dólar se mueve dentro de los rangos esperados por los analistas y expertos, no se puede desconocer que ha subido casi 200 pesos en tan solo dos días y, según los expertos, no se descarta que esta tendencia se mantenga en los próximos días si no se reciben mensajes de calma de parte de las autoridades monetarias, a nivel local e internacional, especialmente en lo que respecta a la inflación.

Una de las noticias del día corrió por cuenta de la economía estadounidense, que se enfría y en su primera estimación del PIB para el primer trimestre mostró un crecimiento muy por debajo de las expectativas, señal tangible de los efectos de la subida de tasas de la Reserva Federal (FED) iniciada hace un año para luchar contra la inflación.

Durante los primeros tres meses de 2023, el crecimiento del PIB se situó en 1,1 % en proyección anual, la medida utilizada en Estados Unidos, que proyecta el crecimiento a 12 meses con base en las condiciones prevalentes al momento de la medición.