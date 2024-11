Precio del petróleo subió ante posible liberación de reservas de crudo de Japón

El barril de petróleo Brent del mar del Norte, que es el de referencia de Colombia para sus cuentas fiscales, para entrega en enero, ganó 0,98 % y alcanzó los US$ 79,66, mientras que en Nueva York, el barril WTI, para entrega en diciembre, cerró a US$ 76,75 con una subida de 0,85 % en comparación con la jornada anterior, cuando finalizó en US$ 76,10.