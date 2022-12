Precios del petróleo caen, mientras los bancos centrales aumentan las tasas de interés

Los precios del petróleo descendieron este jueves 15 de diciembre cerca del 2 %, debido a la preocupación de los comerciantes por la perspectiva de la demanda de combustible, por el fortalecimiento del dólar y las nuevas subidas de tipos de interés de los bancos centrales mundiales.

Tras tres días seguidos al alza, los futuros del Brent cayeron US$ 1,69, o un 2 %, hasta US$ 81,01 el barril. El crudo US West Texas Intermediate (WTI) cayó US$ 1,77, o un 2,3 %, hasta US$ 75,51.

“El precio del petróleo está bajo presión hoy, ya que la orientación agresiva de la Fed para su política monetaria provocó renovadas preocupaciones sobre el crecimiento económico, lo que elevó al dólar estadounidense y provocó la caída de los precios de las materias primas”, aseguró Tina Teng, analista de CMC Markets.

Vale la pena recordar que el precio del dólar en Colombia repuntó levemente en su cotización este jueves 15 de diciembre, aunque por ahora se mantiene por debajo de la barrera de los 4.800 pesos, en medio del ambiente de calma que se vivió en los mercados en esta oportunidad. Esto, gracias a las noticias que llegaron desde Europa, donde la autoridad monetaria del viejo continente subió las tasas de interés en sintonía con los Estados Unidos y en el rango que estaba siendo esperado por los inversionistas.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa cerró operaciones con un último precio de 4.794 pesos con 97 centavos, subiendo de esta forma $ 16,97 respecto al valor final del pasado miércoles, cuando quedó en 4.778.

Han sido ya varias jornadas en esta semana en las que el dólar se ha mantenido en este nivel, algo retirado del nivel proyectado por los expertos para fin de año, que está entre los 4.805 y los 4.850 pesos.

Así mismo, en esta oportunidad, la moneda oficial de los Estados Unidos manejó un precio promedio de 4.796 pesos con 92 centavos, con el cual superó por 18 pesos y 64 centavos la Tasa Representativa del Mercado fijada para hoy por la Superintendencia Financiera para hoy en 4.778,28. De esta forma, mañana viernes 16 de diciembre el país volvería a tener una TRM que se ubique por debajo de los 4.800 pesos.

Si bien en algún momento se habló de la posibilidad de que el dólar pudiera dispararse esta semana si las noticias desde Estados Unidos no eran positivas, los anuncios de la Reserva Federal y el dato de inflación conocidos entre martes y miércoles dieron tranquilidad a los mercados, que por ahora proyectan cerrar el año sin mayores contratiempos. Eso sí, lejos de los buenos indicadores que se pensaban hace unos meses.