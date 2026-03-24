La Lotería de Bogotá presentó su hoja de ruta para 2026 con un enfoque centrado en fortalecer el juego legal y ampliar su impacto social, en un contexto donde las transferencias al sistema de salud siguen siendo uno de los principales argumentos del sector.

La entidad destacó los resultados obtenidos en 2025, año en el que transfirió más de $109.000 millones al sistema de salud, consolidando su papel como generador de recursos públicos.

En paralelo, se entregaron más de $74.000 millones en premios a nivel nacional y se registraron cinco premios mayores, una de las cifras más altas en su historial reciente.

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La estrategia de 2026 incluye ajustes en su oferta comercial. Uno de ellos es la implementación del billete bifraccional, que permite a los jugadores adquirir fracciones de manera más accesible, en línea con cambios en los hábitos de consumo y con el objetivo de dinamizar las ventas dentro de la red de distribuidores.

Sin embargo, el anuncio central fue el regreso del Sorteo Extraordinario Dorado, programado para el próximo 16 de mayo. Este sorteo contará con un plan de premios de $60.000 millones, dentro del cual se destaca un premio mayor de $18.000 millones, uno de los más altos del portafolio de la entidad.

Desde la Lotería se insistió en que el fortalecimiento del juego legal no solo tiene un componente comercial, sino también social, en la medida en que los recursos recaudados se destinan al financiamiento del sistema de salud.

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El anuncio refleja cómo el sector de juegos de suerte y azar continúa buscando mecanismos para mantenerse competitivo frente a otras alternativas de entretenimiento, al tiempo que sostiene su rol como fuente de financiación para programas públicos.