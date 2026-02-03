QUEST y La Linterna presentan colección que homenajea la identidad de Cali, Medellín y el Pacífico

Las marcas caleñas QUEST y La Linterna anunciaron una alianza para crear una colección exclusiva de camisetas que rinde homenaje a la identidad de Cali, Medellín y el Pacífico colombiano. La colaboración, que estará disponible a finales de febrero, integra la técnica de impresión tipográfica artesanal del siglo XIX con la confección industrial de alta durabilidad, buscando transformar prendas de vestir en piezas de valor cultural y coleccionable.

La unión surge de una visión compartida por honrar el trabajo manual y la autenticidad. Al compartir origen y ser referentes de la identidad caleña, las marcas decidieron combinar el lenguaje gráfico de los carteles icónicos de La Linterna con los estándares de calidad y diseño de QUEST. Nicolás Giraldo, gerente de marca de la compañía de moda, explica que “el propósito central es crear piezas que trasciendan las tendencias rápidas y se conviertan en un legado del diseño nacional”.

Giraldo añade: “En un mercado saturado por lo efímero, esta colaboración es una invitación a valorar los procesos que dejan una huella real. Por ello, cada prenda condensa la identidad de nuestros territorios y el rigor del trabajo artesanal. Estamos lanzando piezas diseñadas con carácter y que cuentan historias, creadas bajo la premisa de que permanezcan en el tiempo y que rindan tributo a los lugares emblemáticos y culturales de Colombia, en regiones importantes como Cali, Medellín y el Pacífico”.

La cápsula incluye tres camisetas con un print tipográfico original cada una. El primer diseño homenajea a Cali, con una gráfica inspirada en el Bulevar del Río; el segundo, a Medellín, con la Plaza Botero como referencia; y el tercero, al Pacífico colombiano, representando sus atardeceres. Cada impresión se realiza a mano en la sede de La Linterna, utilizando máquinas tipográficas de finales del siglo XIX y tipos móviles, lo que garantiza texturas únicas e imperfecciones propias del oficio.

La colección de 3.000 unidades se venderá en la página oficial de QUEST y en tiendas seleccionadas, especialmente en Antioquia y Valle del Cauca, acompañada de una exhibición artística y una narrativa audiovisual en locaciones de las tres regiones. Con esta alianza, ambas marcas consolidan un modelo de negocio que prioriza la durabilidad y el valor histórico sobre el consumo masivo.