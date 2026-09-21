Reconocida marca colombiana alerta por productos que estarían siendo falsificados y comercializados en redes sociales

Bivien, compañía titular de la marca Arrurrú, alertó sobre perfiles y páginas en Instagram, Facebook y TikTok que estarían utilizando el nombre de identidad de la marca para comercializar productos que no son de su portafolio autorizado o que imitan algunas de sus referencias.

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La empresa señaló que estos productos no han sido fabricados, distribuidos ni autorizados por Belleza Express S.A., por lo que se desconoce su origen, composición y condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. La situación genera especial preocupación debido a que varias referencias de Arrurú están dirigidas al cuidado de bebés y niños.

Frente a esta situación, Juan Martin Ramírez, director de Mercadeo de Bivien, explicó que “Entendemos la preocupación que esta situación puede generar entre las familias. Nuestro objetivo es brindar información clara y herramientas que ayuden a los consumidores a reconocer nuestros productos originales y tomar decisiones de compra informadas”.

Entre las referencias que, según Bivien, no hacen parte de su portafolio se encuentran splash capilar, mantequilla corporal, fragancias glitter, fragancias con colorantes y productos presentados como gel de baño.

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Para identificar productos originales, la compañía recomienda verificar que el empaque incluya información como número de lote, fechas de fabricación y vencimiento, ingredientes, fabricante y distribuidor, código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), código de barra y los elementos característicos de la marca.

Asimismo, aconseja adquirir los productos mediante distribuidores autorizados, supermercados, droguerías, canales digitales verificados y desconfiar de precios significativamente inferiores, empaques con errores de ortografía, variaciones en colores o tipografías y etiquetas incompletas.