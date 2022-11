Regresa a Colombia la banda Rudimental con un nuevo formato

Este 26 de noviembre, en Colombia se vivirá el regreso de los maravillosos Rudimental con un formato en vivo nunca antes visto en Colombia. La banda británica de drum and bass se ha caracterizado por sus diferentes formatos: en el Festival Estéreo Picnic hizo presencia con un live cargado de mucha onda electrónica y en Corona Sunsets, festival en el que se presentarán, prometen hacer una puesta en escena más compacta con los músicos en tarima.

“¡Rudimental, estuviste fantástico! Una visita obligada en vivo. El mejor rave, inspirado en el reggae, a la que podrías ser invitado”, reseñó el medio australiano Black of Hearts sobre el show en vivo de la banda, y de la misma forma su presentación en el marco de Corona Sunsets Bogotá contendrá hits mundiales como “Feel The Love”, “Waiting All Night”, “These Days”, “Suns Comes Up” y más.

“Desde Corona estamos muy felices de anunciar el regreso de Corona Sunsets, un espacio para desconectarse de la rutina y brindar experiencias que conectan con la naturaleza. Esta será la edición más grande que se ha realizado y esperamos que después de tres años, podamos disfrutar de la mano de grandes artistas como Rudimental, mientras reforzamos el propósito de sostenibilidad de la marca junto con nuestro aliado Páramo”, indicó Juanita León, directora de marcas globales de Bavaria.

Con una puesta en escena que combina cuatro teclados, dos coristas, batería, guitarra, bajo, dos vientos y luces estrambóticas. Más de 8 personas en escena para una noche maravillosa. Rudimental dará uno de los conciertos más fiesteros del año este 26 de noviembre en Corona Sunsets Bogotá.