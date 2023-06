Se posesionaron las nuevas viceministra Técnica de Hacienda y directora de Regulación Económica de la Seguridad Social

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, posesionó este jueves a tres funcionarias de la cartera.

Se trata de la viceministra Técnica, María Fernanda Valdés; la jefe de Gabinete, Alba Nury Martínez (posesionada en días pasados); y la directora de Regulación Económica de la Seguridad Social, Flor Esther Salazar, quienes continuarán liderando, junto con el titular de esta cartera, el equipo económico del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En ese sentido, la nueva viceministra Técnica, María Fernanda Valdés, es profesional en Economía y Negocios Internacionales de la universidad ICESI de Cali. Realizó una maestría en Economía Política Internacional y Desarrollo en el Instituto de Estudios Sociales de la universidad Erasmus de Rotterdam en Holanda y cuenta con un doctorado en Ciencias Económicas de la Freie Universität Berlin de Alemania.

Recientemente, se desempeñó como viceministra de Desarrollo Empresarial en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. También trabajó como coordinadora de proyectos en la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia FESCOL, donde lideró temas relacionados con la justicia social y desarrollo económico sostenible en las áreas de medioambiente, transformación social-ecológica y desigualdad; así como en política económica con énfasis en política fiscal y justicia tributaria.

Adicionalmente, cuenta con experiencia como investigadora de la Universidad Libre de Berlín en Alemania y catedrática de la Universidad de los Andes. Es, además, autora del libro “Reducing Inequality in Latin America: The Role of Tax Policy”, publicado en 2016.

Por su parte, la directora de Regulación Económica de la Seguridad Social, Flor Esther Salazar, es Doctora y magister en Ciencias Económicas y contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia.

Se ha desempeñado, entre otros, como viceministra de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo; asesora en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y directora del área curricular de Contabilidad y Finanzas de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. También ocupó la dirección de Competitividad en la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y es experta en temas de seguridad social en pensiones.

Mientras que la nueva jefa de Gabinete, Alba Nury Martínez, es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con Maestría y Doctorado en Economía de la Universidad de Paris.

Ha estado vinculada con organizaciones internacionales como la OCDE, en Francia; el BID; y la OEI en Colombia. Se ha desempeñado como directora de Evaluación y Educación Preescolar y Básica en la Secretaría de Educación de Bogotá; subdirectora de Niñez y Adolescencia en el ICBF; consultora del ICFES; y consultora para la Fundación Empresarios por la Educación y el Ministerio de Educación Nacional.

También fue profesora de cátedra en la maestría en Economía y Política de la Educación de la facultad de Economía en la Universidad Externado de Colombia. Recientemente, en el campo del análisis de datos, estuvo vinculada con la Fintech Francesa Market Pay, como analista de fraude para los servicios financieros de Carrefour en España.