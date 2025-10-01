Tras dos años de operación en Colombia, la compañía de autofinanciamiento vehicular Polen anuncia importante cambio

Polen anunció su rebranding estratégico para consolidar su ambición de liderar el mercado nacional de autofinanciamiento vehicular, un sector regulado por la Superintendencia de Sociedades. La compañía, que opera en el país desde julio de 2023, adopta el nombre de su matriz, Maquimas Perú, una firma líder con 33 años de trayectoria, buscando replicar su éxito y acelerar su crecimiento en Colombia.

El autofinanciamiento vehicular es una alternativa financiera probada que permite a los colombianos adquirir un vehículo nuevo o usado sin depender de los esquemas tradicionales de crédito bancario. Funciona mediante un sistema de ahorro colectivo en el que las cuotas mensuales se destinan a un fondo común, facilitando la compra de unidades a través de sorteos o remates. Maquimas promueve este modelo como una solución flexible y transparente para democratizar el acceso al parque automotor.

Este anuncio se da en un momento clave para el sector. El mercado automotor en Colombia ha mostrado una recuperación robusta, con ventas de vehículos nuevos que crecen alrededor de un 23% en lo corrido del año, según cifras de Fenalco y ANDI. En este contexto, se estima que cerca del 70% de los vehículos nuevos se adquieren mediante crédito o financiamiento, lo que subraya la gran oportunidad para modelos alternativos como el autofinanciamiento vehicular que impulsa Maquimas.

Según Rafael Celis Montesinos, presidente de Maquimas Colombia, la compañía atraviesa un momento de expansión estratégica, impulsado por la confianza en su modelo. “Registramos un incremento anualizado de ventas de más de dos dígitos y una expansión constante en las entregas de vehículos a través de nuestra red de concesionarios aliados. Nuestro foco es la sencillez y la transparencia para que más colombianos puedan cumplir la meta de tener su propio vehículo”, señaló Celis.