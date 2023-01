Cofundador de Dropbox, Arash Ferdpwel, da consejos a sobre cómo tener un emprendimiento exitoso

Arash Ferdpwel, cofundador de Dropbox, estuvo en Colombia para el lanzamiento de Kapital House, un espacio para emprendedores colombianos que buscan darle vida a sus negocios.

En entrevista con SEMANA, dio algunos consejos a los emprendedores colombianos sobre cómo conseguir que su negocio sea exitoso.

Emprender no es un camino fácil pero tampoco es imposible - Foto: Getty Images/iStockphoto

SEMANA: Si bien podría ser una lista larga, ¿cuáles son los principales consejos que usted daría a un emprendedor para empezar su negocio?

Arash Ferdpwel: Primero simplificar la propuesta, el producto, cuál es la cosa principal en la que está trabajando en la primera etapa de la empresa. Si no sabes qué es lo importante de tu propuesta, ni cómo comunicarla, no hay nada que hacer. Hay que buscar esa claridad.

También hay que persistir y no rendirse. Por ejemplo, nosotros somos una empresa que vendimos e invertimos todo en este nuevo negocio. Queríamos encontrar nuevas maneras de seguir creciendo. Fuimos a varios aceleradores y nos rechazaron. Fuimos a la entrevista, fue de 60 segundos, fueron al punto y no sabía si nos equivocábamos. Pasaron 5 días, 1 semana y al siguiente día llegó el email y estaba en spam (todo el mundo debe chequear el spam). Nos aceptaron y nuestra vida cambió. Aprendimos que hay que simplificar; algunos de ustedes que hacen propuestas, vayan al punto.

Evento de Kapital con la participación del fundador de Dropbox Arash Ferdpwel - Foto: Cortesía Kapital

S: Uno de los retos a los que se enfrentan los emprendedores es la recolección de recursos, ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo?

A.F.: Cuando fue momento de recaudar dinero hablamos con inversores y había muchas empresas que trataban de resolver los mismos problemas que nosotros. Los inversores nos preguntaban qué es lo diferente de ustedes ¿por qué debemos usar Dropbox? No teníamos buenas respuestas a esas preguntas. Finalmente dimos buenas respuestas.

Otra cosa importante fue el hecho de que la gente había usado tantas soluciones diferentes, lo diferente era que se ponía el archivo en una carpeta y se podían compartir archivos. Finalmente, los inversores entendieron.

Dropbox busca captar US$250 millones en financiación adicional. - Foto: Web

Había muchos inversores en Boston que dijeron que no. Los mejores inversores se dan cuenta de que incluso si hay muchos jugadores en el espacio, todo tiene que ver con el fundador, por eso recomiendo persistencia para manejarlo todo. Hay inversores que tienen práctica en reconocer patrones y los fundadores que no paren hasta tener éxito.

Es un camino difícil y largo, cuando se recibe dinero de los VC hay que crecer de forma eficiente. Como fundador siempre hay que encontrar la solución para la empresa y para el recaudo de dinero. Hay que seguir, porque siempre vendrá una buena oportunidad.

S: Si bien muchos conocen la historia de Dropbox, ¿Cómo fue su comienzo como emprendedor y cuándo supo que no quería ser empleado y tener su propia empresa?

A.F.: Estando en medio del tercer año en la Universidad, me retiré para fundar Dropbox. Conocí a mi cofundador Drew por amigos comunes. Él tenía la idea de Dropbox y estaba buscando el co-fundador. Tuvimos 2 o 3 reuniones y decidí salirme de la Universidad aunque bromeábamos que era como casarse en las Vegas, porque no sabíamos mucho del uno y del otro, pero dimos el salto.

A mis padres no les gustó la idea. Fue difícil convencerlos de que, habiendo hecho esa gran inversión en mi universidad, me fuera a salir.

Mi padre tenía un problema. Él es emprendedor y empezó su propia empresa. Él enviaba archivos y usaba USB y le mostré el producto. Y ahí vio por qué yo quería enfocarme en ese negocio.

S: ¿Qué piensa de los emprendedores colombianos?

A.F.: Hay gente que lucha, que se ayuda en Colombia, me encanta este país.

Un tipo que no se rinde, que tiene muchos obstáculos, pero persevera. Nos caes bien, confiamos en ti, te agradecemos tu apoyo. Aplauso.

Soy fanático de René y Kapital, pero también me encanta la comunidad colombiana. He oído de varios emprendimientos en Colombia. Me encantará hablar de Dropbox y el emprendimiento.