Laika, la ‘startup’ de mascotas que busca convertirse en un unicornio para el 2023

Laika, la principal startup especializada en servicios para mascotas de Colombia, proyecta ingresar al club de los unicornios (compañías con una valoración superior a los 1.000 millones de dólares) latinoamericanos durante el 2023. Así lo manifestó Manuela Sánchez, cofundadora y global CGO (Chief Growth Officer) de la empresa, en conversación con SEMANA.

Sánchez destacó que aunque los últimos meses han sido difíciles por cuenta del desabastecimiento generado por la pandemia del coronavirus, Laika busca cerrar este año con ventas superiores a los 500 millones de dólares y atender a unas cinco millones de mascotas en los países donde está presente. En este frente, y con esos números, alcanzar una valuación que supera el billón de dólares no parece descabellado.

“De un mes para acá el mundo ha tenido un importante cambio en relación a lo que venía pasando en los últimos 10 años. Entonces, estamos entendiendo qué pasará en tiempos de incertidumbre. Pero sí, definitivamente ser un unicornio es uno de los objetivos que queremos cumplir”, expresó Sánchez.

A principios de 2022, Laika levantó una ronda de inversión por 48 millones de dólares liderada por Softbank, y en la que aparecieron nombres como el de Jam Fund, cofundador de Tinder, y Carlos García, cofundador de Kavak. Más allá del dinero, Sánchez afirmó que dicha inversión significó un voto de confianza para su proyecto.

“Levantar una ronda de inversión es una validación de que estamos haciendo las cosas bien. Esto indica que tenemos buenos números y somos atractivos para los inversionistas. También permite consolidar la operación y expandirnos. Nos hace mantener el sueño de atender a más familias, a más mascotas en Latinoamérica, y continuar con esta aplicación pet lover que soñamos”, afirmó Sánchez, quien además resaltó el calibre de los emprendedores colombianos.

La empresaria aseguró que la capacidad de adaptación e innovación fueron determinantes para que esta startup se diferenciara de sus competidores en el mercado del retail (comercio que se caracteriza por vender al por menor).

“Hace cinco años no existía una herramienta como Laika en Colombia. No era fácil pedir alimentos para mascotas a domicilio. Nos dimos cuenta que la clase media y baja colombiana tenían dos opciones para adquirir estos productos. La primera era ir a las tiendas de barrio donde encontraban pocas opciones de alimentos y a precios muy altos. La otra era la distancia. A las personas les tocaba desplazarse a lugares lejanos en bus o en carro donde compraban bultos de 30 kilos que son sumamente difíciles de transportar. En ese vacío del mercado fue que empezamos a conectar puntos con ideas”, apuntó Sánchez.

En ese marco, no es fortuito que Colombia se ubique en el tercer puesto del ranking regional de venture capital (capital de riesgo), con 1.559 millones de dólares recaudados, por detrás de potencias como Brasil (7.570 millones de dólares) y México (3.571 millones de dólares), según publicó la Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina.

Si bien es loable buscar apalancamiento en etapas tempranas de un negocio, la CGO de Laika manifestó que existen varias formas de apostarle a una compañía en ciernes.

“Cada caso es diferente. Cualquiera de los caminos es muy meritorio -dijo Sánchez-. En nuestro caso tuvimos la suerte de tener ahorros para poder empezar y, en ese sentido, las cosas fueron un poco más fáciles. Levantar capital en Colombia es muy complicado, sobre todo cuando no se tiene una empresa que asesore con ideas. Si no hay números, si no hay ventas reales, es bien complejo que a uno le crean”.

Por lo mismo, y en la medida que se crece, es determinante conocer la naturaleza del negocio e identificar la realidad de los mercados en cada país. Es por eso que los fundadores de Laika no quieren entrar a Estados Unidos.

“En EE. UU hay un líder muy fuerte. Los domiciliarios en Laika son propios y ese es nuestro valor agregado. Este tipo de servicios en Estados Unidos funciona muy distinto y digamos que la necesidad ya está cubierta. Mejor nos enfocamos en Latinoamérica. Ahora la idea es consolidarnos en México y abrir una o dos ciudades más este año. Evaluaremos cuál será el siguiente país para llegar en Latam. Hoy estamos en Colombia, México y Chile”, concluyó la empresaria.