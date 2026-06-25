Avianca anuncia decisión con vuelos Bogotá-Caracas para este 25 de junio, por sismo en Venezuela

En solidaridad con las personas, familias y la comunidad aeroportuaria venezolana que ha sido afectada por el sismo que tuvo como epicentro la ciudad de Caracas, Avianca anuncia la decisión que tomó como compañía, para este jueves 25 de junio.

Los vuelos AV123, AV142 y AV143 del 25 de junio en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá han sido cancelados.

Dos sismos potentes se registraron en la capital del vecino país el miércoles 24 de junio, y las primeras informaciones dan cuenta de que habría al menos 164 muertos y más de 950 heridos.

Un rescatista busca entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas el 24 de junio de 2026. Foto: AFP

Si tiene reservas hasta el 1º de julio

Ante el hecho, Avianca activa el plan de flexibilización de vuelos, por lo cual, todos los pasajeros que tengan reservas para las rutas entre Bogotá y Caracas, hasta el 1º de julio, podrán acogerse a varias alternativas sin costo adicional.

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Reprogramación de fecha: Cambiar la fecha de vuelo sin pago de penalidad ni diferencia tarifaria (sujeto a disponibilidad) para volar hasta 15 días después de la fecha original. Cambio de ruta: Volar desde o hacia Cúcuta sin cobros adicionales y sujeto a disponibilidad, gestionándolo directamente a través de nuestro Contact Center. Reembolso: Solicitar la devolución total de los trayectos no utilizados a través de avianca.com o con la agencia de viajes donde se realizó la compra.

Aeropuerto en Caracas, Venezuela Foto: NurPhoto via Getty Images

Consulta permanente

Las informaciones oficiales acerca de los daños materiales se vienen consolidando, a medida que las autoridades y rescatistas realizan su labor.

Por ello, Avianca recomienda a todos los pasajeros consultar de manera prioritaria el estado de sus vuelos en la página web avianca.com y mantenerse atentos a las notificaciones enviadas a través de los canales oficiales.

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La aerolínea asegura que estará informando directamente a los pasajeros de acuerdo a cómo evolucione la situación.

Otras medidas también han sido anunciadas en Colombia en materia de transporte aéreo, pero, principalmente, relacionadas con apoyos binacionales.

DOS TERREMOTOS DESTRUYEN HOSPITAL EN CARACAS Foto: IMÁGENES VIORY

Así las cosas, la Aeronáutica Civil colombiana confirmó que brindará respaldo técnico a Venezuela, luego del fuerte movimiento telúrico que afectó los sistemas de control y las comunicaciones en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía.

La situación motivó la interrupción temporal de los servicios de tránsito aéreo en el vecino país.

En consecuencia, la autoridad aeronáutica colombiana inició de manera prioritaria las coordinaciones operacionales entre las FIR de Barranquilla (BAQ) y FIR de Bogotá (BOG).

La medida fue adoptada para que las aeronaves en tránsito que requieran desvíos o asistencia puedan utilizar los servicios de navegación y el espacio aéreo colombiano de forma segura, eficiente y coordinada.

En Venezuela, entre tanto, continúa el monitoreo, el rescate de víctimas e identificación de daños materiales a infraestructura física.