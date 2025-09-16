Suscribirse

Bancolombia hace anuncio sobre suspensión temporal de app móvil: ojo a la fecha y hora

Los usuarios deberán realizar sus trámites de manera oportuna debido a la contingencia.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 11:26 p. m.
Usuarios denuncian no poder ingresar a la app.
Usuarios no podrán usar la APP del banco. | Foto: Tomado de X @felipe13r

Bancolombia es una de las principales entidades financieras del país. A través de sus productos económicos, miles de personas realizan pagos y transacciones a nivel nacional e internacional.

Por medio de su aplicación MiBancolombia, los clientes registrados pueden encontrar soluciones a diversas necesidades diarias. En los últimos meses, la marca ha lanzado nuevas actualizaciones con el objetivo de mantenerse a la vanguardia tecnológica.

Bancolombia se pronunció tras intermitencias en su app
Bancolombia tendrá suspensión temporal. | Foto: Crédito: Fotomontaje Semana/Getty

Mediante un comunicado, Bancolombia informó que se llevará a cabo una suspensión temporal de los servicios de la aplicación, la cual iniciará el miércoles 17 de septiembre a las 2:30 a. m. y finalizará a las 4:00 a. m. Durante este lapso, los usuarios no podrán acceder a las funcionalidades que ofrece la entidad.

Contexto: Están intentando vaciar cuentas de Bancolombia con este nuevo método: banco alerta por fraude

El banco recomendó a sus usuarios programar sus diligencias y pagos con anticipación, para evitar contratiempos y molestias durante el periodo de mantenimiento de la plataforma.

Estas actualizaciones se realizan con el fin de corregir errores en la app y brindar una mejor experiencia a los usuarios. Cabe señalar que, a través de las redes sociales, muchos usuarios comparten sus dificultades con la marca.

Durante la suspensión, los clientes deberán utilizar métodos tradicionales, como los cajeros electrónicos disponibles en las diferentes regiones del país.

Además, se alerta a los usuarios para que no ingresen a enlaces sospechosos ni accedan a sus cuentas por canales no autorizados, con el fin de evitar ser víctimas de estafas.

Contexto: Alertan por ‘app’ que suplanta a Nequi: genera comprobantes de pago falsos

Una vez restaurado el servicio, los clientes podrán disfrutar nuevamente de la aplicación. En caso de presentar dificultades, podrán comunicarse a través de las líneas de atención del banco.

La aplicación del banco estuvo sin funcionar durante un gran tiempo
La aplicación cuenta con miles de usuarios diarios. | Foto: Foto SEMANA

Bancolombia, mediante sus canales digitales, permite la transferencia de dinero, pagos a diversos comercios y la consulta de estados financieros. Asimismo, es un pilar fundamental para la billetera digital Nequi, su principal aliado.

Junto a esto, en la página web del banco se cuenta con una serie de indicaciones para poder operar los servicios de la aplicación.

¿Qué servicios ofrece la entidad por medio de sus canales virtuales?

  • Pagos a través del sistema PSE
  • Transferencias nacionales e internacionales
  • Abonos a cartera
  • Solicitud de productos financieros
  • Expedición de certificados
  • Asesoría sobre productos
  • Inscripción de cuentas
  • Bloqueo de servicios
  • Contacto con los centros de ayuda

Por último, se recomienda a los usuarios verificar que cuenten con la versión más reciente de la aplicación. En dispositivos iOS, esto se puede hacer a través de la App Store, y en Android, por medio de Google Play Store.

