Colpensiones se pronuncia sobre el pago a los pensionados y las acciones implementadas por su nueva presidenta

La nueva administración de Colpensiones, encabezada por Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea, anunció una revisión de los procesos técnicos, operativos y jurídicos de la entidad, con el propósito de fortalecer los controles sobre los recursos pensionales y garantizar la continuidad y oportunidad en el pago de las mesadas a los colombianos.

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El anuncio se conoce en un momento en el que la administradora tiene a su cargo el pago de las pensiones de 1.952.368 personas en el país. Según el balance presentado por la entidad, con corte al 30 de septiembre de 2026, los giros mensuales para cubrir estas obligaciones ascienden a $5,63 billones.

Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea, presidenta de Colpensiones destacó las acciones adelantadas. Foto: Colpensiones

Colpensiones también reportó un recaudo de $2,02 billones por cotizaciones y un total de 3.026.591 cotizantes activos. Estas cifras hacen parte de los indicadores operativos que la nueva administración busca fortalecer mediante la revisión de los procedimientos y los mecanismos de control institucional.

Vélez asumió la presidencia hace más de un mes y planteó una gestión enfocada en la rigurosidad técnica, la transparencia en el manejo de los recursos públicos, la eficiencia operativa y la atención a los afiliados y pensionados.

“Asumí esta responsabilidad con el firme propósito de cumplir a cabalidad la misión encomendada por el presidente, Abelardo De La Espriella. Desde Colpensiones nos unimos al propósito de la Patria Milagro, el cual es responder a la confianza de la gente con una ejecución transparente y oportuna”, afirmó la funcionaria.

La presidenta de Colpensiones, Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea, anunció una revisión de los procesos técnicos, operativos y jurídicos de la entidad para garantizar el pago de las mesadas pensionales. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/OAyDKSxJKe — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2026

Entre las acciones anunciadas se encuentra la revisión de los procedimientos heredados de la administración anterior, la simplificación de los trámites de afiliación y cotización y el fortalecimiento de los procesos jurídicos y operativos.

La entidad señaló que estas medidas buscan mejorar su capacidad de respuesta y proteger los recursos destinados al pago de las prestaciones económicas.

Las cifras de la operación

Además de los pensionados, Colpensiones administra 7.299.965 afiliados al Régimen de Prima Media. De este total, el 52,4 % son hombres y el 47,6 % mujeres. Durante el periodo reportado se incorporaron 17.874 nuevos afiliados y se hicieron efectivos 8.027 traslados desde fondos privados.

La entidad señaló cómo se desarrollan los pagos de los pensionados. Foto: Getty Images

Por su parte, el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) registra 2.181.202 personas vinculadas, 1.241.708 ahorradores y 59.807 anualidades vitalicias otorgadas.

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La entidad indicó que la hoja de ruta cuenta con el acompañamiento del Gobierno nacional y el Ministerio del Trabajo. Su propósito, según el comunicado, es fortalecer la gestión institucional sin afectar la responsabilidad de atender a los colombianos que dependen de sus prestaciones económicas.

Con este balance, Colpensiones busca informar sobre el estado de su operación y las medidas que adelanta la nueva administración para mantener el cumplimiento de sus obligaciones pensionales.