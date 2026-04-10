Comercio fronterizo con Ecuador ha caído 90 %: hay despidos de trabajadores

El intercambio de medidas arancelarias propiciadas por los gobiernos de Ecuador y de Colombia está poniendo a sudar frío al comercio fronterizo.

La presidenta de la Cámara de Comercio Colomboecuatoriana, Oliva Díazgranados, en entrevista con SEMANA, expuso su preocupación por las dramáticas consecuencias que traerá la decisión bilateral de aplicar aranceles del 100 %, tanto a los productos que van de acá para allá como a los que vienen.

Los más afectados con la guerra, que termina evidenciándose como más política que orientada a la búsqueda de soluciones a las circunstancias que generan la problemática, son los ciudadanos del común.

Los datos que expuso Díazgranados así lo evidencian. En un año como 2024, el comercio bilateral entre Colombia y Ecuador representó más de 3.000 millones de dólares (US$1.800 millones para Colombia y US$1.200 millones para el vecino país).

Inclusive, después, la cifra fue incrementándose, debido a la venta de energía que Colombia le hizo a Ecuador cuando así lo necesitaron de manera urgente.

Se han perdido más de 5.000 empleos directos

El flujo de productos de un lado hacia el otro mantenía activo el comercio y la economía en la frontera. No en vano, de acuerdo con las cifras evidenciadas por la presidenta de la Cámara de Comercio bilateral, se trata de al menos 2.700 empresas que exportaban y que ahora ven aniquiladas las posibilidades de continuar, debido al incremento en los costos para seguir.

El 80 % de ellas son mipymes —micro, pequeñas y medianas— que ya empiezan a verse a gatas, pues entre un 30 y un 50 % de sus ventas depende del mercado ecuatoriano.

Aranceles a Ecuador

Es más, Díazgranados menciona el caso de 74 empresas en Santander que confirmaron que estaban despidiendo personal. “En frontera la situación es bien difícil. Con corte a abril, ya se habrían perdido más de 5.000 empleos directos”, señaló la directiva gremial.

Cada estadística que saca a relucir la presidenta de la Cámara Colomboecuatoriana es preocupante para la economía del país. “El comercio se ha disminuido en un 90 %. Se ven almacenes desocupados”, afirmó.

Y es que el incremento del costo no son solo los aranceles, también el IVA a los productos. “Queda por fuera toda posibilidad para nuestro comercio con el Ecuador”, advirtió.

Los presidentes compiten por quién será el que tome más decisiones erradas, señaló Díazgranados, al manifestarse sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de salirse, como Nación, de la CAN (Comunidad Andina). “Le ha generado más riqueza que pobreza al país”, manifestó.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: Montaje El País: fotos de presidencias de Colombia y Ecuador/ Raúl Palacios, El País

Sobre entrada a Mercosur

A juicio de Díazgranados, con todas las dificultades, la CAN ha permitido integración. Entretanto, el anuncio de que Colombia se iría para Mercosur, que es también una integración regional, pero en la que están Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, además de la reciente adhesión de Bolivia, sería algo grave para el comercio. “Los empresarios le temen más a una apertura, a un libre comercio con Brasil que con Estados Unidos”.

La directiva gremial recordó que Brasil es un “monstruo” y se ha convertido en un proveedor clave de materias primas para el país asiático, que, a su vez, le suministra tecnología y manufacturas. “Si se quiere legislar, es a favor de China (con la entrada a Mercosur); que se haga claridad sobre ello”.