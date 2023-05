¿Cómo influye entonces la comunicación en el éxito o fracaso de un emprendimiento?

La falta de financiamiento resulta no ser la única causa de la pérdida de la empresa.

En los últimos años, Colombia ha vivido un crecimiento exponencial en su ecosistema de startups que se refleja en las 1.327 empresas emergentes que se presentan actualmente. No obstante, esto no significa que emprender sea un camino fácil y supone un desafío económico, pero también reputacional.

Es así como se ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar la identidad propia como sello distintivo y que este posicione su empresa a los diferentes stakeholders para la continuación de su empresa.

Es importante conocer los errores de los emprendedores para que su idea de negocio pueda crecer. - Foto: Getty Images

Los expertos aseguran que la comunicación efectiva es fundamental desde la primera etapa del ciclo de vida de una empresa. La planificación inicial, la expansión y el sostenimiento de un emprendimiento deben establecer un plan de comunicación como pilar esencial en la estrategia desde el inicio del negocio para posicionar y mantener el vínculo empresa cliente.

Normalmente, la falta de financiamiento resulta no ser la única causa de la pérdida de la empresa. En el aspecto comunicacional no se logra una estrategia sólida y esto entorpece la relación.

Colombia ha vivido un crecimiento exponencial en su ecosistema de startups que se refleja en las 1.327 empresas emergentes. - Foto: Getty Images

Hans Goecke, CEO de PRenseable, señala que el proceso de una startup o de un emprendimiento en general suele ser una montaña rusa de éxitos y fracasos, pero que mitigar estos últimos, a través de diferentes estrategias, no puede asegurar aunque sí capitalizar los esfuerzos.

“La comunicación y visibilización de una startup puede ser una acción decisiva para fortalecer el posicionamiento de una empresa. Justo por ello es que nosotros le apostamos a las empresas emergentes porque vemos el valor del accionar comunicativo desde el inicio de un emprendimiento.”, complementa Goecke.

Muchas veces lo que ocurre es que una empresa falla en su estrategia de comunicación hacia otros stakeholders. De acuerdo con una investigación del CESA, existe incluso un modelo que destaca los planes de comunicaciones hacia los diferentes medios y redes sociales como un factor determinante para lograr la sostenibilidad de un emprendimiento.

La investigación destacó que los emprendimientos que no logran ser autosostenibles financieramente, no tienen una estrategia de comunicaciones y no invierten tiempo o recursos en esta área.

De esta forma, si bien los factores externos están fuera del alcance, el hecho de trabajar en el diseño y ejecución de tácticas que contrarresten las situaciones propias de un emprendimiento y que estas garanticen que sea un proceso con mayor probabilidad de éxito.

¿Cuáles son las métricas claves para analizar el desempeño de una ‘startup’?

Para garantizar el éxito de un emprendimiento o startup es fundamental definir de entrada cuáles son las métricas de desempeño (KPIs, por sus siglas en inglés) con las que se analizará, invariablemente, a cada área del negocio.

En ese sentido, el experto en comunicación corporativa y CEO de Estratega, Javier Ruiz, destacó que “normalmente la relevancia de los KPI de una empresa radica en la medición. Es decir, sin medición no hay mejora y sin mejora no hay progreso, la empresa muere, se desvanece, se va al traste”.

La startup WorknMates ayuda a las empresas a implementar el trabajo híbrido de forma eficiente - Foto: Cortesía

Por eso las empresas emergentes deben definir e implementar estrategias robustas y claras en función de sus necesidades y crecimiento. En este marco, una de las principales métricas cuantificables es la del presupuesto. “Este indicador determina el tiempo del que dispone una startup para invertir hasta quedarse a cero, se expresa en meses y supone el periodo que esta tendría para comenzar a recibir sus primeras ganancias reales. A mayor presupuesto, más margen de maniobra y mayor libertad. En cambio, a menor presupuesto, menos margen para error y, por ende, menor libertad”, apuntó Ruiz en su portal web.