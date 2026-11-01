Davivienda completó la integración de DAVIbank y se consolida como el segundo banco más grande de Colombia

Los cuatro millones de clientes de DAVIBank, la marca que nació tras la fusión entre Davivienda y Scotiabank Colpatria, entrarán a partir de este domingo 1 de noviembre de 2026 a formar parte del Banco Davivienda, que tendrá las dos marcas bajo su sombrilla.

Aunque las dos entidades operarán bajo una sola razón social y reportarán sus resultados a la Superintendencia Financiera como un único banco, mantendrán por ahora sus respectivas marcas y canales de atención. Los clientes podrán seguir utilizando sus productos y servicios sin cambios y tendrán acceso a una red más amplia de cajeros automáticos, pues podrán usar los de las dos entidades sin costo adicional.

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Desde Davivienda informaron que ya se perfeccionó la cesión parcial de activos, pasivos y contratos con DAVIbank, de manera que sus operaciones bancarias y financieras quedaron integradas.

Con esta operación, Davivienda alcanza activos superiores a 194 billones de pesos, lo que representa un crecimiento aproximado del 21 % y una participación de mercado cercana al 16 %, según informó la institución financiera.

Javier Suárez, presidente del Banco Davivienda. Foto: SEMANA

La entidad también reportó una cartera bruta de créditos superior a 151 billones de pesos, con un aumento cercano al 21 % y una participación del 18,7 % en el mercado colombiano.

Además, su patrimonio se acerca a los 15,7 billones de pesos. Estas cifras, calculadas con corte a agosto de 2026 bajo el estándar contable local, ubican a Davivienda como el segundo banco del país por tamaño.

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El banco aseguró que los usuarios provenientes de DAVIbank no tendrán que realizar modificaciones en sus productos financieros, contraseñas ni canales digitales. Las aplicaciones móviles y las plataformas web continuarán funcionando como hasta ahora.

La operación abre una etapa de integración operativa, en la que Davivienda buscará aprovechar las redes y los servicios de ambas entidades, así como obtener progresivamente ahorros derivados de la operación conjunta.

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Con este movimiento, Davivienda aumenta su participación en el sistema financiero colombiano y amplía su escala en un mercado caracterizado por una fuerte competencia entre las principales entidades bancarias.

La Superfinanciera informó que al cierre de agosto de 2026, los activos del sistema financiero colombiano alcanzaron 3.799,5 billones de pesos, con una variación anual real de 3,9 %. De este valor, 1.752 billones correspondieron a recursos propios de las entidades vigiladas, mientras que el restante son recursos de terceros, incluyendo activos en custodia.

Asimismo, las utilidades del sistema financiero se ubicaron en 95,5 billones de pesos, monto similar al observado en agosto de 2025, periodo en el que estas registraron 94,2 billones.