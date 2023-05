Destruir empleo formal en empresas de servicios temporales, otra de las críticas a la reforma laboral, señalada sataniza la tercerización

El gremio de servicios temporales, Acoset, lanzó alerta. Se podrían perder empleos si no se ajustan propuestas

En el mercado laboral, no solo el empleo con contrato a término indefinido es el trabajo decente. En muchas naciones se ha demostrado que la versatilidad no solo es eficiente para el que contrata, sino para el contratado.

Sin embargo, con la reforma laboral que fue radicada en el Congreso de la República, muchos analistas perciben que se está posicionando la idea de que lo único válido es el trabajo con contrato a término indefinido y que las normas deben apuntar a obligar a mantener atornillado a un trabajador en el puesto.

Por esa razón, el gremio de empresas de servicios temporales, Acoset, salió en defensa de este tipo de empleadores. Inclusive, pidió desmontar el estigma que se ha creado alrededor de la tercerización laboral, componente del mercado laboral que, según dijo Miguel Pérez, presidente del gremio, ha sido malentendido en el país.

Miguel Pérez García, presidente de Acoset, gremio de empresas de servicios temporales. - Foto: Acoset

En riesgo el 5 % del empleo

Al decir de Pérez, con la reforma laboral, como está, si no le hacen los ajustes por los que aboga Acoset, estaría en riesgo de perderse el 5 % del trabajo formal en el país, en un contexto en el que la informalidad pulula, pues, aunque bajó la tasa de desempleo a 10 %, la mayor parte de los trabajos son por cuenta propia.

Mientras tanto, señala Pérez, las empresas temporales aportan puestos de trabajo formales, solo que no son por largas temporadas y así lo requieren los empleadores. Por ejemplo, un cultivo de flores no necesariamente necesita tener un trabajador todo el tiempo, con un contrato que puede, inclusive, resultar contraproducente para sus ingresos, pues le quita la oportunidad al ciudadano de ir a otro trabajo, cuando no se requiere su mano de obra para recoger la cosecha, por ejemplo.

Debate: no para la polémica, nuevo choque político por reforma laboral de Petro - Foto: Debate: no para la polémica, nuevo choque político por reforma laboral de Petro

El dirigente gremial enfatizó en que “no puede meterse en una misma bolsa las diferentes clases de tercerización que existen en Colombia, no puede confundirse la tercerización de bienes y de servicios, con la tercerización laboral, y mucho menos, referirse a precarización o informalidad, cuando se habla de sectores tan formales y fundamentales para solucionar los verdaderos problemas que ocupan el país , como lo son la informalidad y el desempleo. Las empresas de servicios temporales no deberían estar en las discusiones de un proyecto de reforma, vigilen, inspeccionen, pero no afecten los sistemas que funcionan, es hora de que el gobierno clarifique lo que es legal de lo que es ilegal”.

Fuerte regaño a los hacedores de política laboral

Las declaraciones de Pérez fueron entregadas en un evento del sector de empleo temporal. Allí, le dio un fuerte regaño a los hacedores de la política laboral en el país.

“Ocúpense de acabar con la ilegalidad y fomentar oportunidades de empleo digno y decente como lo hacen las empresas de servicios temporales. Se necesitan soluciones y menos barreras para poder avanzar en materia laboral, es cierto que Colombia necesita una reforma, pero una reforma que resuelva los verdaderos problemas y que se tomen las decisiones que se tengan que tomar, y que mejor si están orientadas con las recomendaciones de la OIT y la OCDE, que claramente no son acabar con sectores claves para el empleo, la economía y las empresas”, sostuvo Pérez.

María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, coordinadora ponente de la reforma laboral. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Para el presidente de Acoset, son los gremios los llamados a advertirle al país de los riesgos que hay en el horizonte, debido a la reforma laboral. “Lo que está en juego es muy delicado. Se puede condenar a la informalidad a millones de colombianos”, concluyó el vocero del sector del mercado laboral que aporta más de 600 mil empleos formales.

Hay que recordar que, recientemente, el presidente Gustavo Petro se mostró en desacuerdo con la existencia de un mercado laboral como se conoce en Colombia.