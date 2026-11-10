Dian impuso 171 medidas cautelares sobre mercancías avaluadas en $108.621 millones en 12 ciudades

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adoptó 171 medidas cautelares sobre mercancías con un avalúo provisional de $108.621 millones, como resultado de una intervención nacional de control aduanero que se desarrolló durante seis días en 12 ciudades del país.

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Según la entidad, durante las jornadas se realizaron 1.565 actuaciones de control en Bogotá, Armenia, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Cali, Cúcuta, Maicao, Medellín, Pereira, Riohacha y Santa Marta.

En la capital, los procedimientos también incluyeron el Aeropuerto Internacional El Dorado.

La entidad señaló el alcance de las medidas anunciadas. Foto: jeimivillamizar

Los operativos se llevaron a cabo en zonas francas, puertos, depósitos, aeropuertos, establecimientos de comercio, empresas transportadoras y puestos de control aduanero en carretera.

La intervención tuvo dos focos principales: la importación, comercialización, destino y uso de maquinaria amarilla, y la verificación de mercancías de temporada navideña.

De las medidas adoptadas, 31 estuvieron relacionadas con maquinaria amarilla. Estas comprendieron 93 unidades cuyo avalúo provisional alcanzó los $90.728 millones, equivalentes al 83,5 % del valor total de las mercancías intervenidas.

La Dian precisó que 26 de esas 31 medidas correspondieron a retenciones temporales, con el propósito de verificar, cuando fuera necesario, la capacidad económica y financiera de los importadores.

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La entidad aclaró que este tipo de retenciones tiene carácter preventivo y está sujeto a las verificaciones y procedimientos establecidos en la normativa aduanera. Por tanto, no constituye una decisión definitiva sobre la situación jurídica de los bienes.

Controles por temporada navideña

En paralelo, la intervención incluyó inspecciones a mercancías de alta demanda durante el cierre de año, en cumplimiento de los lineamientos del Plan Navidad.

De acuerdo con la entidad, estas acciones buscan prevenir la comercialización irregular de productos y proteger a los comerciantes que cumplen con sus obligaciones aduaneras.

Buscan controlar la comercialización de productos en la temporada navideña. Foto: Napse

La entidad señaló que los procedimientos se realizaron en ejercicio de las facultades de fiscalización y control previstas en la Ley 2586 de 2026.

Finalmente, la Dian indicó que mantendrá los controles sobre las operaciones de comercio exterior para combatir el contrabando y las irregularidades aduaneras. También advirtió que los avalúos informados son provisionales