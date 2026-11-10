Economía

Dian impuso 171 medidas cautelares sobre mercancías avaluadas en $108.621 millones en 12 ciudades

La maquinaria amarilla concentró el 83,5 % del valor total de los bienes intervenidos, en una operación que se extendió durante seis días.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

10 de noviembre de 2026 a las 12:22 p. m.
Los operativos se llevaron a cabo en zonas francas, puertos, depósitos, aeropuertos, establecimientos de comercio, empresas transportadoras y puestos de control aduanero en carretera.
Los operativos se llevaron a cabo en zonas francas, puertos, depósitos, aeropuertos, establecimientos de comercio, empresas transportadoras y puestos de control aduanero en carretera. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) adoptó 171 medidas cautelares sobre mercancías con un avalúo provisional de $108.621 millones, como resultado de una intervención nacional de control aduanero que se desarrolló durante seis días en 12 ciudades del país.

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Según la entidad, durante las jornadas se realizaron 1.565 actuaciones de control en Bogotá, Armenia, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Cali, Cúcuta, Maicao, Medellín, Pereira, Riohacha y Santa Marta.

En la capital, los procedimientos también incluyeron el Aeropuerto Internacional El Dorado.

El nuevo presidente dice que con sus medidas aumentará el recaudo tributario en 28 por ciento, lo que equivaldría a unos 4 puntos del PIB. No obstante, las propuestas de reemplazar el IVA del 19 por ciento y desmontar el 4x1000 causan preocupación, pues traerían impactos.
La entidad señaló el alcance de las medidas anunciadas. Foto: jeimivillamizar

Los operativos se llevaron a cabo en zonas francas, puertos, depósitos, aeropuertos, establecimientos de comercio, empresas transportadoras y puestos de control aduanero en carretera.

La intervención tuvo dos focos principales: la importación, comercialización, destino y uso de maquinaria amarilla, y la verificación de mercancías de temporada navideña.

De las medidas adoptadas, 31 estuvieron relacionadas con maquinaria amarilla. Estas comprendieron 93 unidades cuyo avalúo provisional alcanzó los $90.728 millones, equivalentes al 83,5 % del valor total de las mercancías intervenidas.

La Dian precisó que 26 de esas 31 medidas correspondieron a retenciones temporales, con el propósito de verificar, cuando fuera necesario, la capacidad económica y financiera de los importadores.

Colombia tiene una larga historia de impuesto al patrimonio bajo distintos nombres y estructuras. Sin embargo, no es una figura tributaria común a nivel mundial.
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La entidad aclaró que este tipo de retenciones tiene carácter preventivo y está sujeto a las verificaciones y procedimientos establecidos en la normativa aduanera. Por tanto, no constituye una decisión definitiva sobre la situación jurídica de los bienes.

Controles por temporada navideña

En paralelo, la intervención incluyó inspecciones a mercancías de alta demanda durante el cierre de año, en cumplimiento de los lineamientos del Plan Navidad.

De acuerdo con la entidad, estas acciones buscan prevenir la comercialización irregular de productos y proteger a los comerciantes que cumplen con sus obligaciones aduaneras.

La temporada navideña, con sus patrones de compra, exquisiteces culinarias y expresiones de afecto a través de regalos, sigue siendo una época mágica que une a las personas.
Buscan controlar la comercialización de productos en la temporada navideña. Foto: Napse

La entidad señaló que los procedimientos se realizaron en ejercicio de las facultades de fiscalización y control previstas en la Ley 2586 de 2026.

Finalmente, la Dian indicó que mantendrá los controles sobre las operaciones de comercio exterior para combatir el contrabando y las irregularidades aduaneras. También advirtió que los avalúos informados son provisionales