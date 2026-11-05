EPM regresa al mercado internacional luego de seis años con una emisión de bonos de US$1.000 millones

Empresas Públicas de Medellín (EPM) concretó este jueves 5 de noviembre su séptima emisión de bonos en el mercado internacional de capitales por un monto de US$1.000 millones. La operación marca el regreso de la entidad antioqueña a estos escenarios financieros tras seis años de ausencia.

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Pese al contexto de volatilidad en los mercados externos y a la coyuntura del sector energético, la colocación registró un marcado interés: las órdenes de compra duplicaron el monto ofertado. La transacción atrajo capitales institucionales de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Latinoamérica.

De acuerdo con la compañía, los recursos captados permitirán fortalecer su liquidez corporativa, atender compromisos de deuda en el mediano plazo y avanzar en el prefondeo de los requerimientos financieros previstos para 2027.

Asimismo, la operación busca construir un colchón financiero ante la volatilidad global y los retos climáticos que impactan al sector de servicios públicos.

En cuanto a las condiciones técnicas, los bonos se emitieron en un tramo a siete años con vencimiento programado para 2033. Los títulos quedaron listados en la Bolsa de Singapur bajo la Regla 144A y la Regulación S del Securities Act de 1933 de los Estados Unidos. El sindicato de bancos estructuradores y colocadores estuvo conformado por Bank of America Merrill Lynch Inc., BBVA, BNP Paribas y J.P. Morgan.